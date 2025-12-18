Rob und Michele Reiner: Das ist die Todesursache

Rob Reiner und Michele Singer Reiner wurden bei einer grausamen Doppeltötung in ihrem Haus in Los Angeles am 14. Dezember durch „mehrfache scharfe Gewalteinwirkungen“ getötet, bestätigten Gerichtsmediziner am Mittwoch. Das Büro des Gerichtsmediziners von Los Angeles County veröffentlichte die Ergebnisse auf seiner Website, ohne weitere Details zu nennen.

Ermittlungsstand und Todeszeitpunkt

Die Feststellung, dass das Paar am Sonntag starb, erfolgte, nachdem einige Berichte spekuliert hatten, Rob, 78, und Michele, 70, könnten spät am Samstagabend nach dem Besuch einer Weihnachtsfeier im Haus von Conan O’Brien erstochen worden sein, an der sie mit ihrem 32-jährigen Sohn Nick teilgenommen hatten, der inzwischen wegen der Morde angeklagt ist.

Am Dienstag sagte Bezirksstaatsanwalt Nathan Hochman, die Staatsanwaltschaft habe die Mordwaffe als Messer identifiziert.

Anklage und Gerichtsverfahren

Er lehnte es ab, sich dazu zu äußern, ob Nick neben seinen eingeräumten Problemen mit Sucht eine Vorgeschichte psychischer Erkrankungen habe. „Wenn es Beweise für eine psychische Erkrankung gibt, werden diese vor Gericht und in dem Umfang vorgelegt, den die Verteidigung wünscht“, sagte Hochman.

Nick wurde wegen Mordes ersten Grades angeklagt und erschien am Mittwoch vor Gericht in einem blauen Suizidpräventionskittel und mit einem Bauchgurt.

Mögliche Strafe und Moratorium

Seine Anklageverlesung wurde auf den 7. Januar verschoben, nachdem sein Anwalt sagte, es sei „zu früh“, in dem „sehr, sehr komplexen“ Fall ein Plädoyer abzugeben. Im Falle einer Verurteilung könnte ihm theoretisch die Todesstrafe drohen.

Hochman sagte am Dienstag, sein Büro prüfe noch, ob es die Todesstrafe beantragen werde. Gouverneur Gavin Newsom hat derzeit ein Hinrichtungsmoratorium in Kalifornien verhängt.

Familie und Reaktionen

Die Reiners hatten drei gemeinsame Kinder. Am Mittwoch brachen ihr älterer Sohn Jake, 34, und ihre Tochter Romy, 27, ihr Schweigen, um ihre Trauer zu teilen und Unterstützern zu danken.

„Worte können den unvorstellbaren Schmerz, den wir in jedem Moment des Tages erleben, nicht einmal annähernd beschreiben. Der grausame und verheerende Verlust unserer Eltern, Rob und Michele Reiner, ist etwas, das niemand jemals erleben sollte“, sagten die Geschwister in der gegenüber ROLLING STONE abgegebenen Erklärung.

Würdigung der Eltern

„Sie waren nicht nur unsere Eltern; sie waren unsere besten Freunde.“ Sie äußerten Dankbarkeit für die „Flut an Beileidsbekundungen“, die sie erhalten hätten. „Wir bitten nun um Respekt und Privatsphäre, darum, Spekulationen mit Mitgefühl und Menschlichkeit zu begegnen, und darum, dass unsere Eltern für die unglaublichen Leben, die sie geführt haben, und die Liebe, die sie gegeben haben, in Erinnerung behalten werden“, sagten sie.

Polizeieinsatz und Festnahme

Die Polizei reagierte am Sonntag gegen 15:40 Uhr auf einen Todesermittlungsfall im Haus des Paares in Brentwood. Romy fand den grausigen Tatort und rief Hilfe, bestätigte Rolling Stone zuvor.

Die Polizei teilte mit, Nick sei in der Nähe des Exposition Park unweit der Innenstadt von Los Angeles lokalisiert und am Sonntag gegen 21:15 Uhr festgenommen worden. Er wird ohne Kaution festgehalten.

Karriere von Rob Reiner

Rob Reiner, der Sohn des verstorbenen Komikers Carl Reiner, spielte „Meathead“ in der wegweisenden Sitcom „All in the Family“. Später führte er Regie bei den beliebten Filmen der 1980er-Jahre „This Is Spinal Tap“, „Stand by Me,“ „When Harry Met Sally“, „The Princess Bride“ und „A Few Good Men.“

Bevor er mit Nick 2016 an dem Film „Being Charlie“ arbeitete. Nick schrieb das Drehbuch mit, lose basierend auf seinen Kämpfen mit Heroinabhängigkeit, und Reiner führte Regie.

Nicks Vorgeschichte

Nick sagte 2016 gegenüber „People“, er sei 15 gewesen, als er erstmals in die Rehabilitation ging. Es folgten mehr als ein Dutzend Aufenthalte in Entzugseinrichtungen, und er erlebte Obdachlosigkeit in Maine, New Jersey und Texas.

In einem Interview mit der „Los Angeles Times“ sagten die Reiners, sie hätten professionelle Hilfe für ihren Sohn gesucht, doch die Navigation seiner Betreuung sei schwierig gewesen.

Zitate der Eltern

„Das Programm funktioniert für manche Menschen, aber es kann nicht für jeden funktionieren“, sagte Reiner. „Wenn Nick uns sagte, dass es für ihn nicht funktionierte, hörten wir nicht zu. Wir waren verzweifelt, und weil die Leute Diplome an der Wand hatten, hörten wir auf sie, obwohl wir hätten auf unseren Sohn hören sollen.“

Michele sagte, sie habe sich von Fachleuten in die Irre geführt gefühlt. „Sie sagten uns, er sei ein Lügner, er versuche, uns zu manipulieren. Und wir glaubten ihnen“, sagte sie.

Bedeutung von „Being Charlie“

Being Charlie erzählt die Geschichte des schwierigen, drogenabhängigen Sohnes eines Schauspielers mit politischen Ambitionen in Kalifornien. In einem Video-Interview mit der AOL-BUILD-Reihe im Jahr 2016 nannte Rob Reiner den Film die „befriedigendste kreative Erfahrung“ seiner Karriere.

„Er zwang mich, klarer zu sehen und tiefer zu verstehen, was Nick durchgemacht hatte. Und ich denke, er zwang ihn, Dinge zu sehen, die ich in diesem Prozess erlebt hatte. Und es brachte uns definitiv näher zusammen“, sagte Reiner. „Es ließ mich ihn sehr viel besser verstehen.“