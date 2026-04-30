Autopsien von Rob und Michele Reiner unvollständig: Sohn erscheint vor Gericht

Nick Reiner erschien am Mittwoch vor Gericht, während die Staatsanwaltschaft bekannt gab, dass die abschließenden Autopsieberichte für seine getöteten Eltern Rob und Michele Reiner noch nicht fertiggestellt seien.

Der Sohn, dem vorgeworfen wird, seinen Vater – einen bekannten Filmregisseur – und seine Mutter – eine Fotografin und Philanthropin – erstochen zu haben, saß am Verteidigertisch in einem leuchtend gelben Gefängnishemd, blauen Hosen, mit einem Bauchgurt gefesselt und einem kurz gestutzten Bart. Er blinzelte wiederholt, schien dem Verfahren aber zu folgen und verzichtete auf eine sofortige Voruntersuchung. Der Richter setzte einen Folgetermin auf den 15. September an.

Als er gefragt wurde, ob er verstehe, dass er das Recht habe, das Verfahren zu beschleunigen, wandte sich Nick an seine Pflichtverteidigerin Kimberly Greene. Nach einem kurzen Gespräch sagte er dem Richter: „Ja.“

Zwei Terabyte Beweise

Deputy District Attorney Jonathan Chung erklärte, der Verteidigung würden noch am selben Tag zwei Terabyte an Beweismaterial übergeben, und die Autopsieberichte seien „noch nicht fertig“. Nach der Anhörung teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit, er habe keine Informationen darüber, wann die Berichte abgeschlossen sein würden.

Reiner, 32, hatte im Februar auf nicht schuldig plädiert. Ihm wird vorgeworfen, seine Eltern im Familienhaus im Brentwood-Viertel erstochen zu haben. Er wurde am 14. Dezember 2025 festgenommen, wenige Stunden nachdem seine Eltern tot im Hauptschlafzimmer des Hauses aufgefunden worden waren. Beide starben laut dem Leichenbeschauer des Landkreises an „mehrfachen Schnittverletzungen“. Nick wurde in zwei Anklagepunkten des Mordes ersten Grades angeklagt; die Staatsanwaltschaft benennt ein Messer als mutmaßliche Tatwaffe.

Nach den Morden wurde Nicks Kampf mit psychischen Erkrankungen und Drogensucht öffentlich bekannt. Vier Tage nach der Festnahme bestätigten Quellen gegenüber ROLLING STONE, dass Nick vor dem erschütternden Doppelmord wegen Schizophrenie behandelt worden war. Außerdem sei bei ihm eine schizoaffektive Störung diagnostiziert worden – eine Erkrankung, die psychotische Symptome mit Stimmungsstörungen verbindet –, und er sei 2020 unter eine vertrauliche Betreuung gestellt worden, wie die „New York Times“ berichtete. Die Zeitung berichtete zudem, Nick habe im Rahmen seiner Behandlung Psychopharmaka genommen, die offenbar angeschlagen hätten; Nebenwirkungen hätten ihn jedoch dazu veranlasst, etwa einen Monat vor dem Tod seiner Eltern auf ein anderes Medikament umzusteigen.

Polizeieinsätze und Vorgeschichte

Polizeiakten, die ROLLING STONE vorliegen, belegen, dass Beamte 2019 zweimal zum Familienhaus gerufen wurden – darunter eine Nachfrage nach dem Wohlbefinden und ein Einsatz, der als „psychischer“ Vorfall vermerkt ist. Bei seinem ersten Gerichtstermin am 17. Dezember trug Reiner ein Suizidpräventionsgewand und Bauchfesseln.

Den Abend vor den Morden verbrachten die Reiners auf einer Weihnachtsparty von Conan O’Brien. Danach bezeichnete O’Brien sie als „so wunderbare Menschen“ und sagte, die Nachricht von ihrem Tod am nächsten Tag habe ihn fassungslos gemacht.

Nick Reiner hatte in der Vergangenheit öffentlich über seine Sucht gesprochen und dem Magazin „People“ erzählt, er sei mit 15 Jahren in eine Entzugsklinik gekommen und habe mehr als ein Dutzend Programme durchlaufen. Später schrieb er gemeinsam ein Drehbuch über seine Erlebnisse, das 2016 unter dem Titel „Being Charlie“ verfilmt wurde – Regie führte sein Vater. In einem Podcast aus dem Jahr 2018 schilderte Reiner eine gewalttätige Episode während eines Drogenkonsums, bei der er das Gästehaus seiner Eltern verwüstete und anschließend einen nach eigenen Angaben kokainbedingten Herzanfall erlitt. Sein damaliges Verhalten, sagte er, habe „keine Logik“ gehabt.

Familie spricht über das Trauma

In einem Interview mit der „Los Angeles Times“ aus dem Jahr 2015 schilderten seine Eltern, wie schwer es ihnen gefallen sei, mit seiner Situation umzugehen. „Wir waren verzweifelt“, sagte Rob Reiner. „Wir haben auf die gehört, auf die wir hätten nicht hören sollen – statt auf unseren Sohn.“

In einem Essay, den er am 24. April auf Substack veröffentlichte, beschrieb Nicks älterer Bruder Jake Reiner den „lebendigen Albtraum“, den er und seine Schwester Romy in den vergangenen vier Monaten durchlebt haben. „Nichts kann einen darauf vorbereiten, wie es sich anfühlt, beide Elternteile gleichzeitig zu verlieren“, schrieb er und nannte die Tragödie „zu verheerend, um sie zu begreifen“.

„Wir haben in dieser Nacht mehr als die Hälfte unserer Familie auf die gewalttätigste Art verloren, die man sich vorstellen kann“, schrieb er – ein stiller Hinweis darauf, dass er auch seinen Bruder Nick als verloren betrachtet. „Natürlich ist jeder Verlust eines Elternteils verheerend, aber nichts ist vergleichbar damit, beide gleichzeitig zu verlieren und dann noch zu wissen, dass der eigene Bruder im Mittelpunkt des Ganzen steht. Es ist fast unmöglich zu verarbeiten.“

„Ich verstehe, dass die Menschen Fragen dazu haben, was passiert ist“, fuhr er fort. „Einige dieser Antworten werden mit der Zeit kommen. Aber manche Dinge gehören nur unserer Familie, und sie privat zu halten ist der einzige Weg, das Wenige zu schützen, das uns von dem geblieben ist, was uns genommen wurde.“