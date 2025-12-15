Rob Reiner: Die 8 besten Filme

Rob Reiner war vielleicht kein Auteur auf dem Niveau von Zeitgenossen wie Martin Scorsese oder Steven Spielberg. Doch es wäre schwer, einen Regisseur zu finden, dessen Filmografie über einen Zeitraum von rund zehn Jahren – von Mitte der Achtziger bis Mitte der Neunziger – einen größeren und breiteren Einfluss auf die Popkultur hatte als die von Reiner.

Er hatte ein bemerkenswertes Gespür und arbeitete genreübergreifend, von Mockumentary über Romantic Comedy bis hin zum Thriller. Eine unterschätzte Fähigkeit, die nur wenige Regisseure für sich beanspruchen können. Dabei ließ er stets die Geschichten durch seine Schauspieler wirken, die er auf der Leinwand mit spürbarer Zuneigung behandelte.

Wenn es ein Merkmal gibt, das sein Werk eint und definiert, dann ist es eine unerschütterliche Menschlichkeit und der Glaube daran, dass unsere bessere Natur sich letztlich durchsetzen wird. Hier sind acht klassische Filme, die er zum amerikanischen Kanon beigetragen hat.

„This Is Spinal Tap“ (1984)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das schwerste Genre der Musik erreichte 1983 einen kritischen Punkt, als der „Heavy Metal Day“ beim US Festival im Mai schätzungsweise 375.000 Headbanger anzog und sechs Monate später Quiet Riot den ersten Metal-Nummer-eins-Hit der Billboard-Charts landete. Ein Jahr später spielten drei Komiker – Christopher Guest, Michael McKean und Harry Shearer – die Hauptrollen in der Metal-Mockumentary „This Is Spinal Tap“. Reiner, der den Film inszenierte und mitschrieb, verkörperte den nüchternen Dokumentarfilmer Martin „Marty“ Di Bergi, der die Band auf einer komisch katastrophalen US-Tour begleitet.

Die Gags des Films wurden unter Musikfans legendär. ein Verstärker, der „eine Stufe lauter“ geht (bis 11), ein komplett schwarzes Albumcover, ein winziges Stonehenge-Bühnenset und eine „Scheiß-Sandwich“-Plattenkritik. Einige der Witze nahmen reale Ereignisse sogar vorweg oder spiegelten sie wider. Tatsächlich hielt Ozzy Osbourne den Film für eine echte Dokumentation. „Als ich ihn sah, war ich der Einzige im Publikum, der nicht lachte … weil diese Dinge tatsächlich passiert sind“, erzählte er einmal Conan O’Brien. „Als sie sich auf dem Weg zur Bühne verirrten, ist mir das auch passiert!“ —Kory Grow

„Stand by Me – Das Geheimnis eines Sommers“ (1986)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Reiner nahm das Innenleben junger Menschen ernst. Das war eine seiner großen Stärken, nirgendwo deutlicher als in dieser Coming-of-Age-Geschichte, die eine Generation prägte. Basierend auf der Kurzgeschichte „The Body“ von Stephen King funktioniert die Erzählung über vier Jungen, die versuchen, die Leiche eines vermissten Kindes zu finden, weil sie ihre Hauptfiguren – Wil Wheatons sensiblen Gordie, River Phoenix’ hart-aber-zarten Chris, Corey Feldmans explosiven Teddy und Jerry O’Connells gutmütigen, etwas einfältigen Vern – mit tiefer Menschlichkeit und Herz zeichnet.

Der Film wurde für den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch nominiert. Und ist ein weiteres Projekt, bei dem Reiners Regie oft nicht genug gewürdigt wird. Er führte die jungen Schauspieler, insbesondere Phoenix und Wheaton, zu Leistungen, die sich anfühlten wie Menschen, die wir kannten. Oder sogar wie Menschen, die wir selbst waren. Vielleicht, weil Reiner sich mit der Geschichte identifizierte. „Stand by Me bedeutet mir mehr als jeder andere Film, den ich gemacht habe“, sagte er 2021 dem „Guardian“. „Es war das erste Mal, dass ich einen Film gemacht habe, der meine eigene persönliche Sensibilität widerspiegelte. Er hatte eine Mischung aus Melancholie, Humor und Nostalgie. Die Musik, die ich hörte, und die Gefühle in Bezug auf meinen Vater habe ich in den Film eingebracht. Als er herauskam und angenommen wurde, hat mich das bestätigt.“ —Brian Tallerico

„Die Braut des Prinzen‘ (1987)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Diese Action-Romantik-Fantasy-Abenteuergeschichte war an den Kinokassen zunächst enttäuschend. Entwickelte sich aber in den Jahrzehnten nach ihrer Veröffentlichung zu einem riesigen Kultklassiker. Regisseure wie Norman Jewison, Robert Redford und sogar François Truffaut sollen Interesse daran gehabt haben, die literarische Vorlage von William Goldman aus dem Jahr 1973 zu adaptieren. Doch es war Reiner, der den Autor überzeugte. Der erste Schauspieler, den er verpflichtete, war sein Freund Billy Crystal, der half, den scharfzüngigen und zugleich warmherzigen Ton des gesamten Films zu setzen.

Die Gute-Nacht-Geschichte in der Geschichte folgt dem vom Farmjungen zum Piraten gewordenen Westley (Cary Elwes), der Prinzessin Buttercup (Robin Wright) vor dem bösen Prinzen Humperdinck (Chris Sarandon) retten muss. An seiner Seite stehen der intensive Fechtkämpfer Inigo Montoya (Mandy Patinkin), der den Tod seines Vaters rächen will, und der gutmütige Riese Fezzik (André the Giant), der einfach nur helfen möchte.

Es gibt Fechtduelle, Kämpfe, Folter, Rache, Monster, Verfolgungsjagden, Fluchten, wahre Liebe, Wunder und ja, sogar ein wenig Küssen. Ein Kindheitsklassiker, der fast 40 Jahre später immer noch funktioniert. Jemand anderen hinter der Kamera kann man sich kaum vorstellen. —Elisabeth Garber-Paul

„Harry und Sally“ (1989)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Es gab eine Zeit, in der Hollywood schaumige Romantic Comedies am Fließband produzierte. Doch bis 1989 waren sie zu hoffnungslos kitschigen Kino-Flops verkommen. Nicht so „Harry und Sally“, eine unsentimentale, urkomische Liebesgeschichte, die das Genre neu erfand, indem sie eine sehr moderne Frage stellte. Können Männer und Frauen befreundet sein? (Vielleicht.) Reiner managt Nora Ephrons bissiges Drehbuch ebenso souverän wie die lässigen Talente seiner Stars Meg Ryan und Billy Crystal und arbeitet zwei zeitlose Darstellungen heraus.

Als Regisseur findet er von Natur aus Gefallen an unordentlichen Menschen. Ryans gespielter Orgasmus im Katz’s Delicatessen gehört zu den berühmtesten Szenen der Filmgeschichte, und „Ich nehme das, was sie hatte“ ist fest im kollektiven Gedächtnis verankert.

Der Film geht über die klassische Romantic Comedy hinaus, mit erfinderischen Einfällen wie Interviews mit echten Liebespaaren, Zeitsprüngen über zwölf Jahre und großartigen Nebenrollen von Bruno Kirby und Carrie Fisher. Doch es ist die Achterbahnfahrt der Will-sie-oder-will-sie-nicht-Chemie zwischen den Hauptdarstellern – und der warme, verzeihende Blick hinter der Kamera –, die diesen Film zu einer der besten Komödien aller Zeiten macht. —John DeVore

Hier geht’s weiter: