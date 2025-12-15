Rob Reiner: Fragen zur Todesursache – welche Rolle spielt Sohn Nick?

Rob Reiner, der legendäre Regisseur und Schauspieler, der durch „All in the Family“ berühmt wurde und später Klassiker der Filmkomödie wie „This Is Spinal Tap“, „Die Braut des Prinzen“ und „Harry und Sally“ inszenierte, wurde am Sonntag gemeinsam mit seiner Ehefrau Michele Singer tot in seinem Haus in Kalifornien aufgefunden. Er wurde 78 Jahre alt.

Ermittlungen wegen mutmaßlichen Tötungsdelikts

„Mit tiefster Trauer geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt“, erklärte seine Familie in einem Statement. „Wir sind untröstlich über diesen plötzlichen Verlust und bitten in dieser unglaublich schweren Zeit um Privatsphäre.“

Die Polizei behandelt die Todesfälle als mutmaßliche Tötungsdelikte. Laut „Los Angeles Times“ haben die Behörden ein Familienmitglied Reiners im Zusammenhang mit dem Tod befragt. Bis Sonntagabend hatte das LAPD keinen offiziellen Tatverdächtigen benannt, doch ROLLING STONE bestätigte, dass Reiners Sohn Nick in den Vorfall verwickelt war. Eine Quelle bestätigte zudem, dass die gemeinsame Tochter Romy die Leichen ihrer Eltern gefunden habe.

Das Ehepaar wurde am Sonntagnachmittag tot aufgefunden. Ermittler der Abteilung Raub und Mord des Los Angeles Police Department wurden mit dem Fall betraut, wie NBC Los Angeles berichtet. Rettungskräfte waren gegen 15:30 Uhr zum Haus gerufen worden, nachdem Feuerwehrleute einen Todesfall festgestellt hatten.

Herkunft und frühe Karriere

Rob Reiner wurde am 6. März 1947 in New York geboren und war der Sohn von Carl Reiner, einer der prägenden Figuren der amerikanischen Fernseh- und Filmkomödie, Schöpfer von „The Dick Van Dyke Show“ und Regisseur von „The Jerk“. Als Rob Reiner begann, sich einen eigenen Namen zu machen, wollte er nicht von der prominenten Herkunft profitieren. „Ich habe kein Geld von ihm genommen“, erinnerte er sich 2016. „Ich habe keinen Rat angenommen. … Mir war klar, dass mir Nepotismus vorgeworfen werden würde. … Aber ich wusste selbst, was ich geleistet hatte.“

In den Sechzigerjahren spielte Reiner kleinere Rollen in populären Fernsehserien wie „Batman“ und „The Andy Griffith Show“ und schrieb gemeinsam mit Steve Martin für „The Smothers Brothers Comedy Hour“. Sein Durchbruch gelang ihm jedoch in den Siebzigerjahren als liberaler Mike „Meathead“ Stivic, Schwiegersohn des konservativen Archie Bunker (Carroll O’Connor), in Norman Lears Erfolgsserie „All in the Family“, die von 1971 bis 1979 lief. Für diese Rolle gewann Reiner zwei Emmys.

Vom Fernsehen zum Kino

In dieser Zeit hatte er auch Gastauftritte in „The Partridge Family“ und schuf gemeinsam mit Phil Mishkin und Gerry Isenberg die Sitcom „The Super“, die 1972 ausgestrahlt wurde.

Sein künstlerisches Vermächtnis wurde jedoch durch die beeindruckende Reihe vielseitiger Komödien geprägt, die er in den Achtziger- und Neunzigerjahren inszenierte. Mit seinem Kinodebüt „This Is Spinal Tap“ (1984), einer Mockumentary über eine notorisch schlechte britische Metalband, arbeitete Reiner eng mit Christopher Guest, Michael McKean und Harry Shearer zusammen. Der stark improvisierte Film karikierte Rockstaregos und künstlerische Eitelkeiten und diente Reiner als Bewährungsprobe beim Wechsel vom Sitcom-Darsteller zum Filmregisseur.

„Damals“, schrieb er 2025 in dem Buch „A Fine Line Between Stupid and Clever: The Story of Spinal Tap,“ „gab es in Hollywood einen großen Graben zwischen denen, die im Fernsehen arbeiteten, und denen, die Filme machten. Filmschaffende galten als Adel, sie blickten auf die niedrigen Bauern des Fernsehens herab. Heute wechseln Schauspieler, Autoren und Regisseure problemlos zwischen Film und Fernsehen. Doch erst als Sitcom-Absolventen wie Ron Howard, Danny DeVito, Penny Marshall und ich sowie die TV-Autoren Barry Levinson und Jim Brooks in den Achtzigern erfolgreich Kinofilme drehten, verschwanden diese Trennlinien.“

Die großen Klassiker

Auf „This Is Spinal Tap“ folgte 1985 die romantische Komödie „The Sure Thing“ mit dem damals noch weitgehend unbekannten John Cusack. Doch seine nächsten fünf Filme wurden unvergesslich. „Mit Stand by Me “adaptierte Reiner Stephen Kings Novelle „The Body“ und zeigte seine Fähigkeit, authentische Leistungen aus einem jungen Ensemble mit Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman und Jerry O’Connell herauszuholen. Der Film begründete ihre Karrieren und gilt bis heute als beliebter Coming-of-Age-Klassiker, den Reiner selbst als den für ihn bedeutendsten Film bezeichnete.

„Es war das erste Mal, dass ich einen Film gemacht habe, der wirklich meine Persönlichkeit widerspiegelt“, sagte er später. „Er hat Melancholie, Emotionen und Humor, und die Musik stammt aus meiner Zeit … Ich glaube, die Menschen können sich damit identifizieren. Am Ende heißt es: ‚Man hat nie wieder Freunde wie mit zwölf.‘ Das stimmt. Diese Bindung ist extrem stark.“

Weitere Erfolge und Vielseitigkeit

Im darauffolgenden Jahr adaptierte Reiner William Goldmans Fantasyroman „Die Braut des Prinzen“ und bewies erneut sein Gespür für zärtliche, humorvolle Märchen. Der Film wurde zu einer unerschöpflichen Quelle zitierfähiger Dialoge wie „Viel Spaß beim Sturm auf die Burg!“ oder „Unvorstellbar!“. Mit „Harry und Sally“ (1989) schuf er schließlich eine der klügsten und erwachsensten romantischen Komödien ihrer Zeit.

Basierend auf dem Drehbuch von Nora Ephron erzählte der Film von zwei befreundeten Singles, Harry (Billy Crystal) und Sally (Meg Ryan), die erkennen, dass sie einander lieben. Der Film verband die urbane Raffinesse klassischer New-York-Liebesgeschichten mit zeitgenössischen Beziehungsthemen und der berühmten Szene vorgetäuschter Orgasmen, gekrönt von dem legendären Satz von Reiners Mutter Estelle: „Ich nehme das, was sie hatte.“

Drama, Thriller und politisches Engagement

Reiner beherrschte nicht nur Komödien. Seine Verfilmung von Stephen Kings „Misery“ (1990) brachte Kathy Bates einen Oscar ein und zeigte, dass Reiner auch düstere Spannung meisterte. Mit „Eine Frage der Ehre“ (1992), nach einem Drehbuch von Aaron Sorkin, inszenierte er ein packendes Gerichtsdrama mit Tom Cruise und Jack Nicholson, dessen legendärer Ausruf „You can’t handle the truth!“ Filmgeschichte schrieb.

Trotz dieser Erfolge blieb Reiner bescheiden. „Ich bin in nichts großartig, aber in vielem ziemlich gut“, sagte er 1987. „Als Regisseur kann ich all diese Fähigkeiten in einem Job vereinen.“

Späte Karriere und Vermächtnis

Seinen letzten unumstrittenen Hit landete er 1995 mit „Der amerikanische Präsident“. Danach drehte er weiterhin Filme, häufig politisch motiviert. Als bekennender Liberaler kritisierte er George W. Bush und Donald Trump und verarbeitete seine Sorgen um die politische Entwicklung der USA in Filmen wie „LBJ“ und „Shock and Awe“.

Er kehrte gelegentlich zur Schauspielerei zurück, hatte eine wiederkehrende Rolle in „New Girl“, spielte in Filmen wie „Schmeiß die Mama aus dem Zug“ und „Schlaflos in Seattle“ und überzeugte 2013 in „The Wolf of Wall Street“ als Vater von Leonardo DiCaprios Figur. Zudem persiflierte er sein eigenes politisches Image in„ 30 Rock“.

„Spinal Tap II“ und letzte Jahre

Zuletzt inszenierte Reiner seine erste Fortsetzung: „Spinal Tap II: The End Continues“, der im September in die Kinos kam. Er vereinte sich erneut mit Shearer, McKean und Guest und spielte wieder den ahnungslosen Dokumentarfilmer Marty DiBergi. Lange hatten sie sich gegen eine Fortsetzung gewehrt. „Warum an einem Klassiker herumfummeln?“, schrieb Reiner. „Aber nach ein paar weiteren Treffen merkten wir, dass wir uns immer noch gegenseitig zum Lachen bringen.“

Trotz der vielen Klassiker wurde Reiner nur einmal für einen Oscar nominiert, für „Eine Frage der Ehre“. Doch die zeitlose Wiedersehbarkeit seiner Filme zeugt von seinem Einfluss als Mainstream-Regisseur, der Handwerk, Intelligenz, Herz und Humor verband.

Persönlicher Ansatz

In einem „60 Minutes“-Interview 1994 erklärte Reiner, was einen „Rob-Reiner-Film“ ausmache: „Die Hauptfigur macht immer etwas durch, das ich selbst erlebt habe oder erlebe. Ich versuche, es so persönlich wie möglich zu machen. Und ich komme nicht von einer Filmschule, ich bin Schauspieler. Ich frage mich: Kann ich in diese Figur hinein? Wenn ja, weiß ich, wie ich ihre Geschichte erzählen muss.“