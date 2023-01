Foto: Getty Images. All rights reserved.

Der britische Gitarrist Jeff Beck ist tot. Das berichten übereinstimmend mehrere britische Medien. Der Musiker sei bereits am Dienstag (10. Januar) verstorben, nachdem er sehr plötzlich „an einer bakteriellen Meningitis erkrankt war“, wie es in einem Statement am Mittwoch hieß.

Empfehlung der Redaktion Erinnerung an Jeff Beck: Heulendes Fingervibrato

Beck wurde zunächst als Mitglied der Yardbirds bekannt machte sich mit seinen Gitarrenkünsten aber auch solo einen Namen. Er gehörte zu den bekanntesten Gitarristen, die eine Fender Stratocaster verwenden und überzeugte vor allem mit seinem atemberaubenden Improvisationsstil.