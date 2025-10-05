Robbie Williams: Darum muss er sein Istanbul-Abschlusskonzert absagen

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Robbie Williams muss sein Abschlusskonzert seiner „Britpop“-Tour in Istanbul absagen. Der Grund dafür sind akute Sicherheitsbedenken. Der 51-Jährige teilte am Samstag in einer Instagram-Story mit, dass die Behörden der türkischen Metropole das Konzert „im Interesse der öffentlichen Sicherheit“ gestrichen hätten.

Williams hätte am Dienstag, dem 7. Oktober, im Ataköy Marina Arena in Istanbul auftreten sollen. Es wäre sein erstes Konzert überhaupt in der Türkei gewesen. Außerdem wäre die Show das Finale seiner Welttour gewesen. „Ich bin extrem traurig, diesen Auftritt absagen zu müssen“, schrieb der 51-Jährige. „Das Letzte, was ich jemals riskieren würde, ist die Sicherheit meiner Fans – sie steht immer an erster Stelle.“ Er zeigt sich enttäuscht über die Absage und erklärt, dass er sich bereits auf sein erstes Türkei-Gastspiel gefreut hätte.

Britische Zeitung berichtet von Drohungen

Wie die britische Boulevardzeitung „The Sun“ berichtet, soll die Absage mit Sicherheitsbedenken zusammenhängen. Grund seien Drohungen in der Türkei wegen Williams’ früherer Auftritte in Israel und seiner Unterstützung für das Land. Williams ist mit der Schauspielerin Ayda Field Williams verheiratet, die in der Türkei geboren wurde und einen muslimischen Vater sowie eine jüdische Mutter hat.

Robbie Williams: Das Statement im Wortlaut

„Es tut mir unglaublich leid, dass ich nächste Woche nicht in Istanbul auftreten kann. Die Stadtbehörden haben das Konzert im Interesse der öffentlichen Sicherheit abgesagt. Das Letzte, was ich jemals riskieren würde, ist die Sicherheit meiner Fans – ihre Sicherheit und ihr Wohlbefinden stehen an erster Stelle.

Wir waren sehr aufgeregt, zum ersten Mal in Istanbul zu spielen, und haben die Stadt ganz bewusst als letzten Stopp der Britpop-Tour ausgewählt. Dieses großartige Kapitel meiner Tour vor meinen türkischen Fans zu beenden, war ein Traum – gerade wegen der engen Verbindung, die meine Familie zu diesem wunderbaren Land hat.

An alle in Istanbul, die sich uns anschließen wollten – zu den 1,2 Millionen Menschen, die diese außergewöhnliche Tour in diesem Jahr mit uns geteilt haben – es tut mir von Herzen leid. Wir hatten uns so sehr auf dieses Konzert gefreut, aber die Entscheidung zur Absage lag außerhalb unserer Kontrolle.“