Robbie Williams kündigt neues Album „Britpop“ an

Robbie Williams ist zurück: Im Herbst 2025 veröffentlicht die britische Pop-Ikone ihr 13. Studioalbum „Britpop“. Die erste Single ist bereits erschienen und auch eine große Tour durch Großbritannien, Irland und Europa steht bevor – mit mehreren Stopps in Deutschland. Hier alle Infos im Überblick.

„Britpop“: Ein Herzensprojekt

Mit „Britpop“ erfüllt sich Robbie Williams einen lang gehegten Traum: „Ich wollte endlich das Album machen, das ich eigentlich schon 1995 im Kopf hatte“, erklärt er via Pressemitteilung.

„An diesem Album habe ich mit einigen meiner persönlichen Helden gearbeitet; es ist ungehobelt, es gibt mehr Gitarren und alles ist vielmehr upbeat und hymnischer als sonst. Man findet sowohl Brit, als natürlich auch Pop – ich bin unglaublich stolz auf das Gesamtwerk und freue mich schon auf die Reaktionen meiner Fans.“

Die erste Single „Rocket“ ist bereits herausgekommen und das mit prominenter Unterstützung. Black-Sabbath-Legende Tony Iommi steuerte nämlich ein Gitarrensolo bei.

Mit wuchtigen Drums und markanten Gitarrenriffs läutet Robbie Williams eine neue musikalische Ära ein. Das dazugehörige Musikvideo erscheint am 23. März.

Hier das Album-Cover:

Das Cover zeigt ein gerahmtes Gemälde, welches einigen schon bekannt sein dürfte. Es zeigt Williams in einem ikonischen Look von 1995, eine Hommage an seinen Auftritt beim Glastonbury Festival während der Hochphase der Britpop-Ära.

BRITPOP-Tour 2025: Alle Deutschland-Termine

Die ursprünglich als „Robbie Williams Live 2025“ angekündigte Tour wurde nun in die „BRITPOP-Tour“ umbenannt und startet am 31. März 2025 in Edinburgh. Auch in Deutschland macht Williams Halt – viele Termine sind allerdings bereits ausverkauft:

25.06.2025 Gelsenkirchen – VELTINS-Arena (Ausverkauft)

30.06.2025 Hannover – Heinz von Heiden Arena (Ausverkauft)

09.07.2025 Leipzig – Red Bull Arena

21.07.2025 Berlin – Waldbühne (Ausverkauft)

22.07.2025 Berlin – Waldbühne (Ausverkauft)

26.07.2025 München – Olympiastadion (Ausverkauft)

10.08.2025 Frankfurt – Deutsche Bank Park (Ausverkauft)