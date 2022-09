Robbie Williams live 2023: Tickets, Termine, Vorverkauf

Am 9. September veröffentlichte Robbie Williams sein aktuelles Album „XXV“. Zur Feier dessen kündigt er nun eine Tournee für das kommende Jahr an. Williams wird im Februar 2023 unter anderem Konzerte in Hamburg, Köln, Frankfurt und Berlin geben.

„XXV“ präsentiert die Hits seiner gesamten Solokarriere, unter anderem „Angels“, „Feel“ und „Rock DJ“. Die Deutschland-Shows beginnen am 1. Februar in Hamburg und enden am 20. Februar in Berlin. Der Vorverkauf startet ab Freitag, dem 30. September, um 10 Uhr. Die Tickets sind sowohl auf Eventim als auch auf tickets.de erhältlich und kosten um die 75 bis 170 Euro.

„XXV“-Tour 2023 – Deutschlandtermine:

01.02.2023 in Hamburg, Barclays Arena

05.02.2023 in Köln, LANXESS Arena

15.02.2023 in Frankfurt, Festhalle

20.02.2023 in Berlin, Mercedes-Benz Arena