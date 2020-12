Robbie Williams fast an Quecksilbervergiftung gestorben

Einen Namen hat der Sänger für das Band-Projekt noch nicht, dafür aber schon einmal ein ungewöhnliches Live-Konzept.

Robbie Williams sehnt sich anscheinend doch nach seinen glorreichen Boyband-Tagen! Auf Instagram verkündete der Sänger in einem Live-Format, dass er sich mit den australischen Songwritern und Produzenten Flynn Francis und Tim Metcalfe für eine neue Band zusammenschließt. Ein Projekt aus Leidenschaft, wie er deutlich machte. Und eine Gruppe, die mit Take That so überhaupt nichts zu tun haben soll. Das ergibt sich schon aus der Ankündigung, wie Williams künftig auftreten möchte. Touren wolle er nämlich nach eigenen Angaben nicht - und es hat eher am Rande etwas mit der Corona-Pandemie zu tun. Stattdessen will das Trio seine Songs nur an…