Robbie Williams: Wiedervereinigung mit Take That für Benefiz-Gig

Robbie Williams wird sich Ende des Monats mit seinen ehemaligen Bandkollegen Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald von Take That auf der virtuellen Heimbühne wieder vereinen. Gemeinsam werden sie als Teil der Meerkat Music Show online auftreten und Spenden für die Wohltätigkeitsorganisationen „Nordoff Robbins“ und „Crew Nation“ sammeln, die in Not geratene Arbeiter in der Konzertbranche während der Coronakrise unterstützen.

In einem Statement von Take That hieß es dazu: „Das ist eine Weltneuheit für uns! Das Wiedersehen mit unserem alten Freund online für einen einmaligen Auftritt! Es ist immer toll sich mit Robbie wieder zu vereinen, und wir freuen uns sehr, Teil dieser einzigartigen Show zu sein, die jeder von zu Hause aus miterleben kann. Wir freuen uns auch, Nordoff Robbins und Crew Nation bei dieser Show zu unterstützen, zwei Wohltätigkeitsorganisationen, die uns sehr am Herzen liegen.“ Auch Williams teilt diese Vorfreude. Er sagte zu dem bevorstehenden Auftritt: „Ich freue mich wirklich darauf, wieder mit den Jungs aufzutreten – es ist immer ein Vergnügen.“ Wer nicht mit von der Partie sein wird, ist das ehemalige Bandmitglied Jason Orange. Der Sänger, der die Band 2014 verließ, wurde in der Ankündigung nicht erwähnt.

Das Online-Konzert wird am Freitag, den 29. Mai um 20:00 Uhr auf dem „Compare the Meerkat“ YouTube-Kanal und der Facebook-Seite live mitzuverfolgen sein.