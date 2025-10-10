Robbie Williams: Vorauseilender Gehorsam gegenüber Taylor Swift!

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Robbie Williams hat eingeräumt, dass er die Veröffentlichung seines neuen Albums „Britpop“ verschoben hat, um nicht mit Taylor Swifts „The Life of a Showgirl“ in Konkurrenz zu treten – und damit auf dem Weg zu einem Rekord in den britischen Charts bleibt. Ursprünglich sollte „Britpop“ am 10. Oktober erscheinen. Doch im September, rund einen Monat nachdem Swift ihr neues Album angekündigt hatte, verschob Williams sein 13. Studioalbum auf den 6. Februar 2026 – offiziell wegen „Terminänderungen“.

Schon damals wurde spekuliert, dass der Grund Swift sei. Denn Williams steht kurz davor, mit den Beatles gleichzuziehen. Und sich mit einem möglichen 16. Nummer-eins-Album den alleinigen Rekord in den britischen Albumcharts zu sichern. Aktuell teilen sich beide jeweils 15 Spitzenpositionen. Bei einem intimen Konzert in London am 9. Oktober – ursprünglich als Release-Show für „Britpop“ geplant – bestätigte Williams schließlich die Vermutung: „Wir tun alle so, als hätte die Terminänderung nichts mit Taylor Swift zu tun, aber genau darum geht’s“, sagte er laut „Billboard“ mit einem Augenzwinkern.

„Mit ihr kann man einfach nicht konkurrieren.“ Zugleich gab Williams zu, dass er sich zunächst Sorgen machte, seine Fans mehrere Monate auf das neue Album warten zu lassen. In typisch selbstironischer Manier fügte er jedoch hinzu: „Aber dann dachte ich: Scheiß drauf. Es tut mir leid, aber ich bin einfach egoistisch. Wie oft im Leben bekommt man die Chance, die meisten Nummer-eins-Alben zu haben, die Großbritannien je gesehen hat?“

Chartrekord in Sicht – aber Swift bleibt dicht auf den Fersen

Während Williams voraussichtlich Anfang nächsten Jahres den Rekord brechen dürfte, könnte Swift ihm bald folgen. Sie hat derzeit 13 Nummer-eins-Alben in Großbritannien, und „The Life of a Showgirl“ wird voraussichtlich ihr 14. werden. Die britischen Albumcharts werden heute, am 10. Oktober, mit den Veröffentlichungen der vergangenen Woche aktualisiert.

Erstes Popalbum seit 2016

„Britpop“ wäre nicht nur Williams’ potenziell 16. Nummer-eins-Album. Sondern auch sein erstes reines Popalbum seit „The Heavy Entertainment Show“ aus dem Jahr 2016. 2019 veröffentlichte er das Weihnachtsalbum T„he Christmas Present“, das neben einigen Klassikern vor allem aus neuen, weihnachtlich inspirierten Songs bestand.