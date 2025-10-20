„No Kings“-Proteste: Amerikaner zeigen Angst und Abscheu

Am Samstag (18. Oktober) versammelten sich Hunderttausende Demonstranten in Washington, D.C. und Städten im ganzen Land, um gegen die ihrer Meinung nach zunehmend autoritären Maßnahmen der Trump-Regierung zu protestieren.

„Wir sind hier, um normale Menschen zu vertreten – normale, friedliche Amerikaner –, die gegen das Vorgehen dieser Regierung sind, die gegen die Besetzung unserer Städte und das Verschwinden unserer Nachbarn von den Straßen sind“, sagt Jermaine Collins, ein 34-jähriger Veteran des Afghanistan-Kriegs, im Gespräch mit ROLLING STONE neben einem städtischen Muldenkipper, der aufgestellt wurde, um die Zufahrt zur National Gallery of Art zu blockieren.

Die „No Kings“-Demonstration war eher eine Kundgebung als ein Marsch und konzentrierte sich auf eine Bühne, die auf der Pennsylvania Avenue mit dem US-Kapitol im Hintergrund aufgebaut war. Die Veranstaltung findet zu einer Zeit statt, in der die Trump-Regierung zunehmend bestrebt ist, ihre politischen Gegner mit den verschiedenen Hebeln der Staatsmacht direkt zu konfrontieren – unter anderem durch den Einsatz von Anti-Terror-Instrumenten, die ursprünglich zur Bekämpfung ausländischer Extremisten gegen inländische Ziele entwickelt wurden, und durch den Einsatz der Nationalgarde in großen Städten unter Bundeshoheit.

Proteste blieben friedlich

In Washington sind Gruppen von patrouillierenden Nationalgardisten in MultiCam-Uniformen und Schutzwesten, die mit M17-Pistolen und M4-Gewehren bewaffnet sind, mittlerweile ein alltäglicher Anblick, aber am Samstag war die Präsenz der Ordnungskräfte relativ gering und entspannt. Ein Kontingent von Fahrradpolizisten der Metropolitan Police Department – die als schnelle Eingreiftruppe in Reserve stehen und normalerweise zum Einsatz kommen, wenn eine Demonstration gewalttätig wird – faulenzte im Schatten des Ostflügels der Kunstgalerie und döste größtenteils vor sich hin, während sich die Demonstranten in der heißen Herbstsonne in der Nähe versammelten. In der Nähe des Demonstrationsortes war keine Nationalgarde zu sehen – offenbar hatte man beschlossen, ihre Präsenz in der Umgebung des Capitol Hill am Wochenende auf ein Minimum zu beschränken.

Dennoch stand die Entsendung von Soldaten in amerikanische Städte ganz oben auf der Liste der Sorgen vieler Teilnehmer der Demonstration.

„Es ist erschreckend“, sagt ein 68-jähriger Einwohner von Washington, D.C., der ein Schild mit der Aufschrift „Pressefreiheit“ in der Hand hält. Er hatte sich mit einer Handvoll Freunden im Schatten eines Baumes auf dem Union Square versammelt, um den Reden zuzuhören, die von der nahe gelegenen Bühne übertragen wurden. „Wir haben Freunde, die dabei sind [in der Nationalgarde von Washington, D.C.]. Das ist eine Verschwendung von Zeit und Ressourcen.“

Der Rentner und seine drei Freunde, die alle aus Angst vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen der amerikanischen Regierung darum baten, nicht namentlich genannt zu werden, sprachen mit diesem Reporter ausführlich über das, was sie als Zusammenbruch der üblichen Politik in den USA ansehen. Sie bezeichnen sich selbst als politische Gemäßigte und sagen, dass sie nicht optimistisch sind, dass die „rachsüchtige Gesetzlosigkeit“ der Trump-Regierung – wie es einer von ihnen formulierte – leicht besiegt werden könnte, insbesondere angesichts des derzeit emotional aufgeladenen und polarisierenden parteipolitischen Umfelds.

Und doch hoffen sie, dass sich der Widerstand gegen die Regierung in Stimmen gegen die Republikaner bei den Zwischenwahlen im nächsten Jahr niederschlagen wird, trotz der von einem als „erbärmlich” bezeichneten Leistung der Demokratischen Partei.

Amerika muss seine Probleme angehen

Der Grund für Trumps Wiederwahl sei, dass „hinter der extravaganten Rhetorik echte Probleme stehen, die angegangen werden müssen”, sagt der 68-Jährige. Die Demokraten müssten sich dieser Realität stellen, fügt er hinzu, aber es sei auch wichtig, die Wähler davon zu überzeugen, die MAGA-Bewegung und ihre Exzesse abzulehnen. „Ich muss hoffen, dass Ereignisse wie heute dazu beitragen, bei den Unabhängigen, die bei der letzten Wahl für Trump gestimmt haben, Fortschritte zu erzielen.“

Andere sehen Proteste wie „No Kings“ als Beginn einer breiteren Bewegung des nationalen Widerstands.

„Ich werde es ganz einfach halten. Diese Regierung führt die USA auf den Weg zum Autoritarismus“, sagt Ethan Wilson, ein 42-jähriger Veteran des Irakkriegs, der – zusammen mit Collins – eine progressive gemeinnützige Veteranenorganisation namens „Common Defense“ vertrat.

„Gerichte sind wichtig. Wahlen sind wichtig. Aber das wird wahrscheinlich nicht ausreichen, um uns zu retten”, glaubt Wilson. „Was wir brauchen, ist eine große gewaltfreie zivile Widerstandsbewegung in den USA, die in der Lage ist, Hebel der Macht aufzubauen, die gegen die Regierung und ihre Unterstützer eingesetzt werden können – insbesondere gegen die oberste Schicht der Elite in der amerikanischen Gesellschaft, die die Regierung entweder aktiv unterstützt oder mit ihr mitzieht.”

Das Ziel dabei sei es, so Wilson, Druck auf die Eliten und Institutionen auszuüben, damit sie ihre Unterstützung für das, was er als „das entstehende Regime“ bezeichnet, zurückziehen. „Noch einmal: gewaltfrei“, fügt er hinzu.

Tatsächlich gab es bei der „No Kings“-Demonstration in Washington keine Anzeichen von Gewalt, wie ROLLING STONE beobachtete. Dieser Reporter sah einen einsamen Mann mit einer „Make America Great Again“-Kappe und einem Donald Trump-Shirt, der unbehelligt durch die Menge der Demonstranten ging und trotzig starrte, während die Menschen um ihn herum sein Vorbeigehen weitgehend ignorierten.

Für Collins, den Afghanistan-Veteranen, war das nicht überraschend. „Es sind viele ganz normale Leute hier, die protestieren. Es ist nicht das, was man bei Fox News und so sieht. Schauen Sie sich um. Es gibt keine Gruppe von – sie haben uns als „Terroristen“ dargestellt“, sagt er. „Das ist irgendwie verrückt. Natürlich ist das verrückt.“

2.700 „No Kings“-Kundgebungen in den USA

Die Veranstaltung in Washington war laut den Organisatoren eine von mehr als 2.700 ähnlichen Protestaktionen im ganzen Land. Die Regierung und ihre Verbündeten schwanken zwischen einer Verharmlosung und Ignorierung der Proteste und ihrer Darstellung als große Bedrohung für die nationale Sicherheit.

Am Mittwoch (15. Oktober) erklärte Senator Ted Cruz (R-Texas), er wolle einen Gesetzentwurf einbringen, der es dem Justizministerium ermöglicht, die Geldgeber und Organisatoren von „No Kings“ nach dem Gesetz gegen kriminelle Vereinigungen (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO) strafrechtlich zu verfolgen.

„Folgen Sie dem Geld. Schneiden Sie die Geldzufuhr ab”, sagte Cruz gegenüber Fox News. „Wenn man sich diese „No Kings”-Kundgebung ansieht, gibt es erhebliche Hinweise darauf, dass George Soros und sein Netzwerk hinter der Finanzierung dieser Kundgebungen stehen, die durchaus in Ausschreitungen ausarten könnten.”

„Das ist das autoritäre Spielbuch”, sagt Brandon Wolf, nationaler Pressesprecher der gemeinnützigen Organisation Human Rights Campaign, die sich für die Rechte von LGBTQ einsetzt und einer der Organisatoren der „No Kings”-Kundgebung ist. „Sie setzen nicht nur auf Spaltung und Chaos, sondern auch auf Einschüchterung – weil sie in diesem Land in der Minderheit sind. Donald Trump ist nicht nur äußerst unbeliebt, sondern die überwiegende Mehrheit der Menschen in diesem Land unterstützt auch keine Diktaturen. Sie unterstützen keine Tyrannei.“

„Ohne die erste Verfassungsänderung hätten wir kein Land, und die Menschen sollten unbedingt ihr Recht auf friedliche Versammlung und Petition an ihre Regierung ausüben“, sagt Wolf. „Unabhängig davon, was für Drohungen aus dem Weißen Haus oder von ihren Unterstützern kommen, ist das eine grundlegende amerikanische Freiheit.“

Dennoch sind Cruz‘ Drohungen Teil eines größeren Musters, in dem die Trump-Regierung ihre Bereitschaft gezeigt hat, gegen Demonstranten vorzugehen. Im September unterzeichnete der Präsident eine Verfügung, die die führerlose antifaschistische Kollektivbewegung Antifa als „inländische terroristische Organisation“ einstufte.

Trump-Regierung geht gegen Andersdenkende vor

Am Donnerstag (16. Oktober) erwirkten Bundesstaatsanwälte eine Anklage vor einem Geschworenengericht gegen Mitglieder einer mutmaßlichen „Antifa-Zelle“ wegen „materieller Unterstützung des Terrorismus“ im Zusammenhang mit einem Vorfall in einer Einrichtung der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in Alvarado, Texas, am 4. Juli. Bei diesem Vorfall stürmte eine Gruppe schwarz gekleideter Personen die ICE-Einrichtung, schoss mit Feuerwerkskörpern und zerstörte Eigentum, so die US-Regierung, in einem Angriff, der einer „Hinterhalt“ und „versuchten Mord an Bundesbeamten“ gleichkam.

Es ist vermutlich das erste Mal, dass Terrorismusvorwürfe gegen mutmaßliche Anhänger der antifaschistischen Bewegung erhoben wurden. Proteste gegen ICE-Beamte und -Einrichtungen sowie vermeintlich grassierende Kriminalität bildeten die Grundlage für eine Reihe beispielloser Durchsetzungsmaßnahmen der Trump-Regierung – darunter die Entsendung des Militärs nach Los Angeles, der Nationalgarde nach Washington, D.C., und eine geplante Entsendung von Mitgliedern der Nationalgarde nach Chicago.

Eine einstweilige Verfügung, die diesen Einsatz blockiert, wurde am Donnerstag vom 7. Berufungsgericht bestätigt, das in seiner Entscheidung ausdrücklich feststellte, dass „politische Opposition keine Rebellion ist“, und argumentierte, dass die Beweise die Föderalisierung der Truppen durch den Präsidenten gegen den Widerstand der lokalen Behörden nicht stützten.

„Ein Protest wird nicht allein deshalb zu einer Rebellion, weil die Demonstranten sich für eine Vielzahl von rechtlichen oder politischen Veränderungen einsetzen, gut organisiert sind, erhebliche Veränderungen in der Struktur der US-Regierung fordern, zivilen Ungehorsam als Form des Protests einsetzen oder ihr Recht aus dem zweiten Verfassungszusatz auf das Tragen von Schusswaffen ausüben, wie es das Gesetz derzeit erlaubt“, schrieb das Gericht und fügte hinzu: „Auch wird ein Protest nicht allein deshalb zu einer Rebellion, weil es vereinzelt zu illegalen Handlungen oder sogar zu Gewalttaten durch einzelne Teilnehmer des Protests kommt.“

Empörung und Hoffnung

Bei dem Protest in Washington am Samstag gab es sicherlich kaum Anzeichen für eine offene Rebellion. Aber es gab jede Menge sorgfältig überlegte Empörung.

„Ich bin Einwanderin. Ich bin nicht in diesem Land geboren. Das bedeutet, dass ich dieses Land so liebe, wie es Einwanderer tun. Es ist in gewisser Weise eine andere Art von Liebe, weil man sich bewusst ist, wie das eigene Leben hätte verlaufen können, wenn man diese Chance nicht gehabt hätte“, sagt Nancy, eine 57-jährige Anwältin aus Maryland, die – wie viele der Menschen, mit denen ROLLING STONE gesprochen hat – darum gebeten hat, nicht mit ihrem vollständigen Namen genannt zu werden. „Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Mein Vater war Amerikaner, meine Mutter stammte aus Südamerika. Ich halte dieses Land für sehr wichtig und glaube, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen.“

„Ich bin Anwältin und glaube an die Rechtsstaatlichkeit“, fügt sie hinzu. „Die Rechtsstaatlichkeit ist das, was freie Menschen auszeichnet. Deshalb bin ich sehr, sehr besorgt über die Aufhebung der Rechtsstaatlichkeit – und darüber, wie leicht dies geschieht. Wie fast ohne nachzudenken werden wir unempfindlich gegenüber allen Verstößen, die geschehen.“

Die groß angelegte Protestaktion hatte größtenteils die Atmosphäre eines Straßenfestes, an dem sich lebhafte Anhänger einer Vielzahl von Anliegen beteiligten. Unabhängig von den Beweggründen oder politischen Ansichten eines jeden Einzelnen, so die Organisatoren, sei das Wichtigste, was man tun könne, um die Rechte zu verteidigen, die man für bedroht halte, einfach dabei zu sein.

„Unabhängig davon, wie weit diese Regierung bereit ist zu gehen, um Dissens in diesem Land zu unterdrücken, ist es immer noch unsere Pflicht, uns zu zeigen und unsere grundlegendsten Freiheiten zu verteidigen”, sagt Wolf. „Man kann nicht sagen, was diese Regierung von einem Tag auf den anderen tun wird. Sie hat bereits gezeigt, dass sie bereit ist, zurückzustecken, wenn sie unter enormem öffentlichen Druck steht. Oft sind es nur leere Drohungen, hinter denen nicht viel steckt. Und manchmal ist es doch so.“

„Aber ich möchte nur sagen, dass im Laufe der amerikanischen Geschichte und auf der ganzen Welt mutige Menschen sich trotz erschreckender Umstände erhoben und die Freiheit verteidigt haben“, fügt Wolf hinzu, „und sie standen auf der richtigen Seite der Geschichte, als diese geschrieben wurde.“