Robert Duvall: Die 15 besten Rollen

Robert Duvall war auf der Leinwand womöglich die Verkörperung von Gravitas. Ob er einen strengen Patriarchen, einen skrupellosen Konzernboss, einen moralisch bankrotten Militäroffizier oder einen abgeklärten Ex-Sträfling spielte. Er erfasste die stille Essenz eines Mannes und vermittelte die gesamte Lebenskraft einer Figur mit nur einem Blick.

Duvall erdete Rollen, die in falschen Händen überzogen wirken konnten, und begnügte sich damit, die zweite Geige zu spielen, wenn sein Talent der Geschichte diente … allerdings nie, ohne Szenen an sich zu reißen. Seine Leinwandkarriere spannte sich von 1960 bis 2022, fast all diese Jahrzehnte gefüllt mit außergewöhnlicher Arbeit.

Hier sind unsere 15 Lieblingsrollen aus einer unglaublichen Filmografie.

„Wer die Nachtigall stört“ (1962)

Die Geschichte besagt, dass der legendäre Dramatiker Horton Foote Robert Duvall 1957 in einer Inszenierung seines Stücks „The Midnight Caller“ sah und ihn daraufhin für Duvalls Filmdebüt in Regisseur Robert Mulligans Adaption von Harper Lees geliebtem „Wer die Nachtigall stört“ empfahl. Radley ist eine komplexe Rolle, eine Figur, die in der gesamten Gemeinschaft Außenseiter ist und schließlich zum Retter der Finch-Kinder wird.

Duvall verleiht ihm eine so anmutige Innerlichkeit und spielt ihn dreidimensional statt als bloßes dramaturgisches Hilfsmittel. Radley rettet Jem und Scout, was ihn zu einem Helden macht, doch er bleibt der Außenseiter im fiktiven Maycomb, Alabama, jener Mann, den die Kinder der Stadt (und manche Erwachsene) fürchteten.

Nachdem er sie gegen Ende des Films gerettet hat, wirft Boo Jem einen Blick zu, der ein Meer aus Zuneigung und Stolz ohne eine einzige Dialogzeile vermittelt. Duvall sollte eine Karriere mit Figuren formen, die diese stille Stärke in sich trugen – und hier begann es. —Brian Tallerico

„The Rain People“ (1969)

Rip Torn war ursprünglich für dieses frühe Drama von Francis Ford Coppola besetzt worden, über eine Frau auf einem Roadtrip, die versucht, ihrem unbefriedigenden Leben zu entkommen; er sollte einen Highway-Patrolman spielen, der ihr wegen zu schnellen Fahrens ein Ticket gibt und schließlich bei ihr einzieht, aber er musste aus Termingründen aussteigen, bevor er auch nur eine einzige Szene gedreht hatte.

James Caan, der an der Seite von Shirley Knight spielte, sagte, er kenne einen Typen, der einspringen könne – einen New Yorker Schauspieler mit ein paar eindrucksvollen Leinwand-Credits im Lebenslauf („To Kill a Mockingbird“, „The Chase“, „Bullitt“) namens Bobby.

Das war Duvalls erste Zusammenarbeit mit Coppola, und obwohl die Rolle relativ klein ist, ist sie dennoch eine entscheidende – mit Blick auf den tragischen dritten Akt des Films. Sie bietet außerdem einen Vorgeschmack auf Duvalls Fähigkeit, zugleich charismatisch und bedrohlich zu wirken, sowie eine Vorschau auf die vielen strengen, brüllenden Väter, die er später in seiner Karriere spielen würde. —David Fear

„MASH“ (1970)

Verkrampft, unangenehm, unfähig – und doch irgendwie küsstauglich: Duvalls Figur in „MAS*H“, Major Frank Burns, ist der erste Dominostein, der in Robert Altmans schwarzer Komödie über verrückte Chirurgen im Koreakrieg fällt (die der in Vietnam spielenden TV-Serie um zwei Jahre vorausging).

Die Neuankömmlinge Hawkeye und Duke stufen den ultra-religiösen Burns als Arschloch ein, sobald sie ihn treffen (und als er einen jüngeren Soldaten dafür zur Schnecke macht, dass er versehentlich einen Mann getötet hat, bestätigt sich dieser erste Eindruck), also machen sie sich daran, Burns auf jede erdenkliche Weise zu piesacken: Sie senden Burns’ Affäre mit einer neu eingetroffenen Frau („Kiss my hot lips“, sagt sie zu Duvall) und sticheln so lange auf ihn ein, bis er explodiert. Duvall ist der perfekte Straight Man in einem Film voller Klamaukbolzen. —Kory Grow

„The Godfather“ (1972)

Tom Hagen wird in Francis Ford Coppolas Meisterwerk von 1972 als der kühle Kopf in einer Familie voller Hitzköpfe vorgestellt. Als Consigliere von Al Pacinos Michael Corleone steht er für die traditionelle Art, Dinge zu erledigen – als Verbündeter und Berater von Vito, die altmodische Stimme, die versucht, die aggressive neue Generation der Krieger wie James Caans Sonny zu beruhigen.

Als er der Einzige ist, dem Michael noch trauen kann, wird er zum Acting Don, aber selbst Tom wird schließlich verraten. Duvall hat in seiner Filmografie eine Menge unvergesslicher Sätze, aber weit oben auf der Liste steht: „Warum tust du mir weh, Michael? Ich war dir immer loyal.“ Für Tom Hagen war es nie nur Geschäft.

Gegen ihn zu handeln ist nicht nur ein Angriff auf Vernunft und Rationalität; es ist ein Angriff auf Geschichte, Loyalität und Familie. Pacino, Caan, Brando und De Niro bekamen für diese Filme wohl mehr Aufmerksamkeit, aber ohne Duvall funktionieren sie einfach nicht. —B.T.

„Tomorrow“ (1972)

Der Dramatiker Horton Foote hatte das Drehbuch zu „To Kill a Mockingbird“, Duvalls Filmdebüt, sowie das Skript zu „The Chase“ geschrieben, dem Arthur-Penn-Drama, das das erste Mal war, dass Duvall sich die Leinwand mit Marlon Brando teilte. Foote und Duvall kannten sich bereits gut, als der Schauspieler in Footes Bühnenadaption einer Kurzgeschichte von William Faulkner über einen wortkargen Pächter namens Jackson Fentry spielte, der sich mit einer schwangeren Frau anfreundet.

Als es Zeit wurde, eine Filmversion tief im ländlichen Süden zu drehen, übernahm Duvall die Rolle erneut – und obwohl dieser bescheidene Schwarzweiß-Indie vielleicht der am wenigsten bekannte Titel auf dieser Liste ist, gehört er definitiv zu Duvalls essenziellen Arbeiten. In einem Essay, den er über Duvall für das Buch „Close-Ups“ schrieb, notierte Foote, wie er Wochen damit verbracht hatte, dem New Yorker Schauspieler dabei zuzusehen, wie er sich langsam in „einen wortkargen Pächter aus Mississippi“ verwandelte, und als er am Set ankam, war fast jede Spur von ihm in der Figur aufgegangen.

„Er hat diese besondere Fähigkeit, in eine andere Kultur einzutreten“, notierte der Dramatiker, „sich ihr hinzugeben und sie für kreative Zwecke in sich aufzunehmen.“ Es gibt Momente in „Tomorrow“, in denen man nicht das Gefühl hat, überhaupt jemand spiele. —D.F.

„The Outfit“ (1973)

Basierend auf einem Kriminalroman von Richard Stark ist „The Outfit“ ein dreckiges Rache-Meisterstück. In dem Film spielt Duvall Earl Macklin, einen hartgesottenen Ex-Sträfling mit genug Mut, es mit einer ganzen Mafiafamilie (dem titelgebenden Outfit) aufzunehmen, nachdem sie seinen Bruder töten.

Die Macklins hatten eine Bank ausgeraubt, die das Outfit betrieb, und saßen dafür ein – aber aus Earls Sicht schuldet ihm das Outfit eine Viertelmillion Dollar, und er ist entschlossen, diese Summe einzutreiben, wie auch immer, und jeden aus dem Weg zu räumen, der ihm dabei in die Quere kommt. Blutig, explosiv und intensiv: „The Outfit“ zeigt Duvalls Gespür für Figuren mit unstillbarer Entschlossenheit auf dem Höhepunkt seines Könnens. —K.G.

„Network“ (1976)

In „The Godfather“ spielte Robert Duvall eine Figur, die mit Haien schwamm – doch selbst die Corleone-Familie verblasst im Vergleich zu den Monstern, die das Network-Fernsehen betreiben.

In Sidney Lumets Oscar-prämierter Abrechnung mit bösen Konzernen und der Idiotie des kleinen Bildschirms ist Duvalls Frank Hackett ein skrupelloser Executive beim angeschlagenen Union Broadcasting System, dessen Gebete erhört werden, als sein Nachrichtenanker zur Prime Time vor der Kamera durchdreht und eine Quoten-Dampfwalze auslöst. Duvalls Fähigkeit, zugleich vor Wut zu brodeln und Überlegenheit auszustrahlen, wird hier perfekt genutzt und ergibt das definitive Porträt des seelenlosen Company Man, der Profite über alles stellt.

Einige satirische Ziele von „Network“ sind in 50 Jahren nicht gut gealtert, aber die Frank Hacketts dieser Welt haben sich nur vermehrt. Duvall machte den Mann vollkommen verachtenswert – und absolut unaufhaltsam. —Tim Grierson

