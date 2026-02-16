Robert Duvall, Oscar-prämierter Gigant der New-Hollywood-Ära, mit 95 Jahren gestorben

Robert Duvall, der legendäre Charakterdarsteller, der sich auf die Darstellung rauer, komplexer Männer spezialisiert hatte, ist am Sonntag gestorben. Er wurde 95 Jahre alt. Duvalls Ehefrau Luciana bestätigte den Tod des Schauspielers in einer Mitteilung auf Duvalls offizieller Facebook-Seite und schrieb, Duvall sei „friedlich zu Hause, umgeben von Liebe und Geborgenheit“ gestorben. Eine Todesursache wurde nicht genannt.

Abschiedsworte seiner Ehefrau

„Für die Welt war er ein mit dem Academy Award ausgezeichneter Schauspieler, ein Regisseur, ein Geschichtenerzähler“, schrieb Luciana. „Für mich war er einfach alles. Seine Leidenschaft für sein Handwerk wurde nur von seiner tiefen Liebe zu Figuren, zu einem großartigen Essen und zu lebhaften Gesprächen übertroffen. Für jede seiner vielen Rollen gab Bob alles für seine Figuren und für die Wahrheit des menschlichen Geistes, den sie verkörperten. Dadurch hinterlässt er uns allen etwas Bleibendes und Unvergessliches. Danke für die Jahre der Unterstützung, die Sie Bob entgegengebracht haben, und dafür, dass Sie uns diese Zeit und Privatsphäre geben, um die Erinnerungen zu feiern, die er hinterlässt.“

In einer Filmkarriere, die Anfang der Sechzigerjahre begann, war Duvall eine zentrale Figur des New Hollywood der Siebzigerjahre und verlieh legendären Werken von Regisseuren wie George Lucas, Robert Altman und insbesondere Francis Ford Coppola Härte und Seele. Als Oscar-Gewinner, der sich auch als versierter Regisseur erwies – für seine Hauptrolle in seinem hervorragenden Drama „The Apostle“ von 1997 erhielt er eine Oscar-Nominierung –, brachte er eine beruhigende Präsenz in Filme ein und entwickelte sich mit zunehmendem Alter zu einer warmen, väterlichen Leinwandfigur.

Doch Duvall war auch kompromisslos, duldete keine Narren und war seinem Handwerk verpflichtet, selbst wenn es dadurch zu Konflikten mit Filmemachern kam. „Regisseure sagen, Schauspieler seien schwierig in der Zusammenarbeit – nun, was ist mit Regisseuren?“, fragte er einmal. „Es ist unser Gesicht, das dort oben erscheint; es ist nur ihr Name.“

Frühe Jahre und Durchbruch

Robert Selden Duvall wurde am 5. Januar 1931 geboren und wuchs bei einem Vater in der Navy auf. „Wir sind viel umgezogen, weil wir eine Militärfamilie waren“, erinnerte er sich an seine Kindheit. „Wir lebten in San Diego und dann in Annapolis, Maryland, an der Naval Academy. Ich erinnere mich, als ich noch sehr jung war, in Camp Pendleton einen Film für zehn Cent gesehen zu haben, in den Dreißigerjahren, als wir in Mission Hills in San Diego lebten.“ Nachdem er selbst in der Armee gedient hatte, studierte er Schauspiel in New York und freundete sich mit Zeitgenossen wie Dustin Hoffman und Gene Hackman an. „Das Gefühl war, dass Bobby der neue Brando war“, sagte Hoffman später. „Ich hatte das Gefühl, er sei der Auserwählte, und wahrscheinlich war ich es nicht.“

Nach mehreren Jahren am Theater erhielt Duvall seinen Durchbruch im Film, als er als der freundliche, missverstandene Außenseiter Boo Radley in der Oscar-prämierten Verfilmung von „Wer die Nachtigall stört“ von 1962 besetzt wurde. (Horton Foote, der das Drehbuch nach dem Roman von Harper Lee schrieb, und seine Frau hatten Duvall etwa ein Jahr zuvor in einer Bühnenproduktion gesehen; als die Besetzung für den Film begann, schlugen sie den relativen Unbekannten vor.) Von da an sammelte er weitere Nebenrollen, darunter in „The Rain People“ von 1969, einem Film eines jungen Regisseurs namens Francis Ford Coppola.

Aufstieg in den Siebzigern

Im folgenden Jahrzehnt stieg Duvall zu größerer Bekanntheit auf, zunächst als mürrischer Major Frank Burns in der Antikriegskomödie „MAS*H“ von 1970, eine Wiedervereinigung mit Robert Altman, der ihn zuvor in „Countdown“ von 1967 besetzt hatte. Ein Jahr später war er der gefährdete Jedermann in George Lucas’ minimalistischem dystopischem Science-Fiction-Drama „THX 1138“, bevor er in „Der Pate“ mitspielte, wo er an der Seite seines Idols Marlon Brando arbeitete. Zuvor waren sie gemeinsam im Arthur-Penn-Drama „The Chase“ aufgetreten, doch „Der Pate“ gab Duvall die Gelegenheit, mehr Zeit mit dem verehrten Schauspieler zu verbringen.

Sein Co-Star James Caan „machte einen Witz, und Brando brauchte drei Sekunden, um ihn zu verstehen“, erinnerte sich Duvall. „Er war wie der Pate der Schauspieler. Dustin Hoffman, ich und Gene Hackman gingen ein paar Mal pro Woche in Cromwell’s Drugstore in New York City. Und wenn wir Marlon einmal erwähnten, dann erwähnten wir ihn 25 Mal.“

Duvall besaß in den Siebzigern eine Brando-ähnliche Intensität, sei es als kühl strategischer Tom Hagen in den „Der Pate“-Filmen oder als Frank Hackett, der seelenlose, hitzköpfige Manager in Sidney Lumets beißender Satire „Network“. Er hätte die Hauptrolle in „Der weiße Hai“ spielen können, lehnte jedoch ab. „Ich wollte die andere Rolle spielen, die der Typ aus England spielte, Robert Shaw, aber ich war zu jung“, gab er zu und fügte später hinzu: „Aber ich bereue nicht, dass ich die Rolle oder die Hauptrolle abgelehnt habe, denn ich mag eher Charakterrollen.“

Oscar-Nominierungen und prägende Rollen

Seine erste Oscar-Nominierung erhielt er für „Der Pate“, die zweite für die Rolle des Kilgore, des surfbegeisterten und napalmverliebten Oberstleutnants in „Apocalypse Now“. Die Figur war als Kritik am amerikanischen Falkentum in Vietnam gedacht, doch Duvall, selbst Militärveteran, wollte sicherstellen, dass er sie richtig anlegte. „Die Rolle war überzeichnet“, erinnerte er sich. „Es war ein Typ wie ein Cowboy mit Stiefeln. Und es war eine Karikatur. … Also sprach ich mit einem Mann, der in Vietnam gewesen war, und er erklärte mir, wie ich es mit der Air Cavalry gestalten sollte, denn ich war im Dienst in der Armee gewesen und wusste, wie Sonderdienstoffiziere waren. Von dort aus haben wir es entwickelt und geformt.“

Duvall scheute sich nicht, die dunkle Seite des Militärdienstes zu zeigen: Seine erste Nominierung als Bester Hauptdarsteller erhielt er für die Rolle des missbräuchlichen, gequälten Kampfpiloten in „The Great Santini“, der sich nicht an ein Leben fern vom aktiven Dienst anpassen kann. Drei Jahre später gewann er den Academy Award als Mac Sledge, ein heruntergekommener Country-Sänger auf der Suche nach einer zweiten Chance in „Tender Mercies“. Es war eine Wiedervereinigung mit Foote, dessen Originaldrehbuch ebenfalls den Oscar gewann, und der Film zeigte Duvall in einer seiner feinfühligsten Darstellungen, als schwieriger Mann, der seine Verletzlichkeit entdeckt.

Doch Duvall war nie jemand, der Sentimentalität suchte. In einem Interview von 1991 sagte er: „Wenn man Dokumentationen sieht, versuchen die Leute immer, ihre Emotionen zu zügeln, gegen das anzugehen, was da ist. Das ist viel interessanter. Wenn man dagegen angeht, kommen die Farben heraus. Es ist eine Disziplin. Wenn man nicht weint, wird man belohnt, etwas anderes wird hervorkommen, etwas Schönes.“

Späte Karriere und Haltung zum Schauspiel

In den folgenden Jahrzehnten festigte er seinen Status als vollendeter Charakterdarsteller und verlieh Filmen wie „The Natural“ und „Days of Thunder“ Integrität und wettergegerbte Würde. Er spielte Vaterfiguren, mürrische Chefredakteure und verschiedene Vertreter der Strafverfolgung. Unabhängig von der Rolle war diese Härte stets präsent, der Wunsch, gegen die Künstlichkeit des Schauspiels anzukämpfen, um in seinen Figuren etwas Wahres und Gelebtes zu erreichen. Duvall führte bei vier Filmen Regie, der beste darunter war „The Apostle“, ein Film über Glauben und Erlösung, den er auch schrieb und finanzierte.

Er besetzte sich selbst als Sonny, einen gewalttätigen Pfingstprediger, der, nachdem er den Liebhaber seiner Frau ins Koma geschlagen hat, die Stadt verlässt, um in einer neuen Gemeinschaft ein neues Leben zu beginnen. Es ist eine seiner eindringlichsten, nuanciertesten Leistungen und zeigt die geringe Zahl abenteuerlicher, eigenwilliger Rollen für ernsthafte Schauspieler in Hollywood nach der Blütezeit der Siebzigerjahre.

„Ein Schauspieler sucht immer nach Herausforderungen, und das war eine wunderbare Herausforderung, etwas, von dem ich das Gefühl hatte, es tun zu können“, sagte Duvall über „The Apostle“. „Ich sage nicht, dass andere Schauspieler es nicht könnten, aber ich hatte das Gefühl, ich hatte ein Gespür für diesen Mann. Es war sehr herausfordernd, auf eine anregende, lebendige Weise. Ich wollte sehen, ob ich die Rhythmen, das Temperament, die gesamte Beschaffenheit und Aura dieses Mannes neu erschaffen konnte. … Ich wollte keine Anklage oder Kritik an diesen Menschen formulieren – ich wollte etwas aus ihrer Perspektive.“

Späte Ehrungen und unverblümte Offenheit

Duvall erhielt im Laufe seiner Karriere zwei weitere Oscar-Nominierungen – als Anwalt, der ein umweltverschmutzendes Unternehmen in „A Civil Action“ vertritt, und als alternder Richter in „The Judge“ –, wurde jedoch ebenso dafür gefeiert, jüngere Talente zu fördern, etwa als Co-Star in Billy Bob Thorntons Durchbruch im Independent-Film „Sling Blade“. Eine neue Generation von Filmemachern wie James Gray und Steve McQueen besetzte ihn und schätzte seine Verbindung zu einer glanzvollen Phase des amerikanischen Schauspiels. Und obwohl Kollegen wie Hackman sich schließlich zurückzogen, arbeitete Duvall kontinuierlich weiter. Dennoch wusste er, dass auch für ihn der Tag kommen würde, an dem er die Schauspielerei hinter sich lassen müsste.

„Ich weiß nicht, was noch übrig ist“, sagte er 2014 einem Journalisten. „Es wird noch ein paar Dinge geben, ich weiß es nicht. Wenn sie mir weiterhin lohnenswerte Angebote schicken. Dann wird es irgendwann auslaufen. Also wird der Ruhestand kommen. Ein Teil der Evolution, natürlich für Sie. Es wird auslaufen.“

„Also ist es im Grunde ein Spiel.“

Neben seinen Oscars erhielt er einen Emmy, einen BAFTA und drei Independent Spirit Awards. Seine Hauptrolle in der Western-Miniserie „Lonesome Dove“ von 1989 ist ebenso beliebt wie viele seiner verehrten Filmrollen. Und er hörte nie auf, seine Meinung zu äußern, kritisierte Filmemacher, die seiner Ansicht nach nicht gut mit Schauspielern umgehen konnten – er erklärte, Stanley Kubricks Filme enthielten „die schlechtesten Darstellungen, die ich je im Kino gesehen habe“ – und weigerte sich bekanntlich, in „Der Pate: Teil III“ aufzutreten, weil er behauptete, sein alter Freund Coppola habe ihm ein zu niedriges Angebot gemacht. („Es gibt zwei oder drei andere Schauspieler in diesem Film, die mehr verdienen sollten, als man mir angeboten hat“, sagte er damals. „Das ist einfach nicht richtig. Sie wissen ja, wie knauserig sie sind.“)

Doch diese unverblümte Ehrlichkeit speiste die knappe Poesie seines Spiels und verstärkte den Eindruck, dass seine Figuren vollkommen authentisch waren, sagten, was sie fühlten, und sich in ihren Überzeugungen nicht beugen ließen. Duvall war nie etwas anderes als vollkommen echt, glaubte nie, dass er sich für seine Rollen verwandle. Er war er selbst.

„Es ist wie ein Rollenspiel“, sagte er einmal über seinen Beruf. „Kinder spielen Vater, Mutter, Kind, nicht wahr? Wir spielen als Erwachsene Vater, Mutter, Kind. Wir bekommen gutes Geld dafür, Vater, Mutter, Kind zu spielen. Also ist es im Grunde ein Spiel. Man wird zur Figur, aber eigentlich dreht man sich selbst in eine bestimmte Richtung, als wäre man zur Figur geworden. Aber man darf nie aus den Augen verlieren, wer und was man ist. Man hat ein Set an Emotionen, eine Psyche, eine Seele, und man wird nicht zu etwas anderem. Es sind all diese Dinge, die in etwas verwandelt werden, das anders zu sein scheint.“