Freiwillige Filmkontrolle LIVE: Was Sie schon immer über Conan und „Der Pate“ wissen wollten

Die Berliner Manchesterbar „Posh Teckel“ lädt zum Kultur-Herbst. Mit Beginn am Donnerstag (29. September) bis Ende November gibt es Konzerte verschiedener Künstler*innen, aber auch Lesungen mit Redakteur*innen und Autor*innen von ROLLING STONE und „Musikexpress“. Neben Auftritten von Maik Brüggemeyer und Stephan Rehm Rozanes kommt es auch zur Live-Premiere unseres Podcasts „Freiwillige Filmkontrolle“ mit Sassan Niasseri und Arne Willander.

Niasseri und Willander besprechen Fantasy-Filme und -Serien wie „Conan der Barbar“, „Herr der Ringe“ und „Game of Thrones“. Danach gibt es eine Lesung aus Sassan Niasseris Buch „A Lifetime Full of Fantasy“ – das phantastische Kino: Aufstieg, Fall und Comeback“ (Schüren Verlag). Wer danach noch keine Drachen in die Lüfte steigen sieht, der kann in der Manchesterbar weiter abhängen und den Abend lang mit den ROLLING-STONE-Redakteuren verbringen. Als Einstieg zwei Podcasts zum Thema:

Fantasy-Special:

„Der Pate 3“: