Robert Plant und Alison Krauss covern Led Zeppelin auf Tour

Robert Plant und Alison Krauss sind seit Donnerstag (1. Juni) auf „Raise the Roof“-Tour. Mit dabei ist auch ein Festival-Auftritt in Stuttgart beim Jazz Open (16. Juli) und ein Gig in Berlin (Zitadelle Spandau, 20 Juli).

Empfehlung der Redaktion Robert Plant fühlt sich inzwischen wie der alte Mann auf dem „Led Zeppelin IV“-Cover

In Canandaigua, New York, fiel nun aber erst einmal der Startschuss für die Tournee, bei der beide selbstverständlich Songs aus ihren beiden gemeinsamen Alben spielten. Was viele Fans von Led Zeppelin interessiert, liegt auf der Hand: Gibt es auch Tracks der legendären Band zu hören? Die einfache wie schöne Antwort: Ja!

Robert Plant und Alison Krauss covern „Rock and Roll“ von Led Zeppelin

Plant und Krauss zelebrierten bei ihrem Auftaktkonzert den Led-Zep-KLassiker „Rock And Roll“. Eine Premiere, denn das Stück spielten beide bisher noch nicht gemeinsam. Eine ziemlich wüst gezupfte Geige untermalte den Track.

Hinzu kamen Coverversionen von „The Battle of Evermore“ und „When the Levee Breaks“ sowie „Please Read The Letter“, das Plant ursprünglich 1998 mit Jimmy Page für ihre gemeinsame LP „Walking into Clarksdale“ aufgenommen, später aber auch mit Krauss eingesungen hatte.

Robert Plant + Alison Krauss live in Canandaigua (Tour-Auftakt)