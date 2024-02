Robert Plant exklusiv: „Stairway To Heaven wieder zu singen? Meine Feuerprobe!“

Plant und Krauss spielen in diesem Jahr weitere US-Termine – in ihrem einzigen Interview (im Original bei den US-Kollegen vom ROLLING STONE) erzählen sie uns von der Zukunft ihrer Zusammenarbeit und vielem mehr.

Robert Plant und Alison Krauss sind noch nicht bereit, mit dem gemeinsamen Singen aufzuhören. „Wir haben das seit 2007 immer wieder gemacht“, sagt Krauss, „und es wurde jedes Mal besser, wenn wir uns trafen.“ Nachdem sie in den letzten zwei Jahren mit ihrem zweiten gemeinsamen Album „Raise the Roof“ von 2021 auf Tournee waren, werden sie in diesem Jahr ab Juni 28 weitere Termine wahrnehmen. Krauss und Plant gaben ROLLING STONE ihr einziges Interview über die neue Tournee, in dem sie erklärten, warum sie sich einfach nicht trennen können, über Zukunftspläne sprachen, ihre Setlist aufschlüsselten und vieles mehr. Es folgen einige Höhepunkte, und Sie können das gesamte Gespräch in der neuesten Folge unseres Rolling Stone Music Now-Podcasts hören – gehen Sie hier zu dem Podcast-Anbieter Ihrer Wahl, hören Sie auf Apple Podcasts oder Spotify, oder drücken Sie einfach unten auf Play.

Offensichtlich haben Ihnen diese Sendungen so gut gefallen, dass Sie weitere hinzufügen möchten. Was macht sie für Sie so besonders?

Robert Plant: Nun, wir haben uns von der nervösen Formalität des ersten Anstoßes nach so vielen Jahren der Trennung weiterentwickelt, ohne wirklich sicher zu sein oder uns überhaupt vorstellen zu können, dass wir jemals wieder zusammenkommen würden. Wenn man sich an die Anfänge der „Raise the Roof“-Aufnahmen zurückerinnert, war die Idee, die Sache weiterzuführen, wirklich sehr zaghaft, aber nervenaufreibend. Und ich weiß nicht, ob du das auch denkst, Alison, aber als wir [in der Anfangszeit] ein paar TV-Clips mit Duane Eddy und James Burton und so gemacht haben, woher sollten wir da wissen, dass wir nach dieser Art von formaler Darbietung, die sehr ordentlich gemacht war, am Ende eine besonders abgefahrene, lockere Band sein würden, die ziemlich funky ist und alle unsere Songs erweitert? Ich glaube, das ist der Punkt. Wir wuchsen einfach mehr und mehr in einen neuen Bereich hinein, und das gab uns den Anstoß, es noch einmal zu versuchen.

Alison Krauss: Es war ein tolles Gefühl. Ich bin wirklich froh, dass wir es so oft wiederholen konnten, wie wir es getan haben. Die Band hat mehr Platz, und ich bekomme ein bisschen mehr Konstanz in das, was passiert, wenn es Zeit für mich ist, einzuspringen und Harmonie zu singen. Und ich dachte: „Oh, das dauert zu lange dazwischen …“ Aber es ist erstaunlich, wie schnell die Monate vergehen, bevor wir wieder rausgehen. Ich freue mich wirklich darauf, es wieder zu tun.

Alison, als du von etwas mehr Beständigkeit gesprochen hast, weiß ich, dass das immer ein Problem war. Robert singt mit viel Freiheit und Improvisation, so dass es immer eine Herausforderung war, zu harmonisieren. Wie haben sich diese Dinge verändert, um es einfacher zu machen?

Krauss: Oh, ich weiß nicht, ob sie sich ändern [lacht]. Es ist nur so, dass ich ein bisschen mehr von seiner Phrasierung mitbekomme, wenn er in meine Richtung schaut. Er ist immer sehr lustig, weil er sagt: „Mach dir keine Sorgen!“ Er sagt: „Es ist das Gleiche. Es ist jedes Mal das Gleiche.“ Und ich sage: „Es ist nie das Gleiche!“ Also, ich muss um mein Leben kämpfen.

Plant: Davon merke ich gar nichts!

Aber natürlich nicht.

Krauss: [Lacht] Er merkt es nicht.

Plant: Ich finde, Sie machen das ganz toll. Ich spüre, wie sich der Wikingerstein auf den magnetischen Norden zubewegt, wenn Sie die Dinge tun, die Sie tun. Es ist so königlich und schön … Für mich ist es wie Asbury Park, manchmal wie ein Rummelplatz, nur dass ich versuche, mich an Harmoniepositionen zu erinnern, in die ich nicht hineingeboren wurde, weil ich vor all den Jahren ein Rock & Roll-Sänger war, der versuchte, Dion zu sein. Ich habe eine Menge gelernt, und diese Momente sind haarsträubend. Es ist großartig, zu lernen und zerknirscht und demütig zu sein und in die Garderobe zu kommen, sich zu verbeugen und zu sagen: „Kannst du mir die letzte Harmonie noch einmal erklären?“

Krauss: Ganz so ist es nicht!

Plant: Aber was auch immer es ist, es hat funktioniert. Die Sache ist, dass es funktioniert hat. Jeder hat sich von dem Ort entfernt, an dem er angefangen hat. Ich kann es kaum erwarten, das wieder zu tun, Seite an Seite zu stehen und zu genießen, wohin die Leute gehen. Anstatt nur zu sagen: „Hier ist die Wiederholung. Und hier ist sie wieder.“ Stattdessen haben wir eine Menge intuitiven Ausdruck in den Songs, weshalb wir bei den letzten Shows nicht aufgeben wollten. Es war wirklich sehr emotional, sich davon zu verabschieden.

Was haben Sie beide seit Juli, als die letzten Termine endeten, gemacht?

Krauss: Ich war im Studio und habe aufgenommen. Und das ist ein langwieriger Prozess.

Plant: Ich habe eine Gruppe von Freunden, mit denen ich von Zeit zu Zeit hier spiele. Ich bin auch all die Sachen durchgegangen, die ich nie veröffentlicht und nie ganz fertiggestellt habe. Und ich war begeistert davon. Ich denke: „Wow, was soll ich damit nur machen?“ Die Idiome, die Besuche, die Orte, an denen ich musikalisch war und die nicht vollständig waren, sind einfach umwerfend, und sie sind ein bisschen überwältigend.

Schreibst du auch neue Songs, Robert?

Plant: Ich habe einen Tascam-Digitalrekorder, und ich singe, und ich leite den Gesang durch ein Gitarrenpedal, und dann nehme ich ihn dort drüben auf, und es klingt großartig. Warum sollte ich mir die Mühe machen, in ein Studio zu gehen? Aber ich kann keine Worte finden. Es ist eine sehr schwierige Zeit, um zu versuchen, da draußen lyrisch zu werden.

Robert, du hast kürzlich das Plakat eures allerersten Auftritts gefunden, das ist außergewöhnlich. „The Black Snake Moan, der schrägste, wildeste Sound im R&B“. Es muss eine bizarre Sache gewesen sein, wenn man bedenkt, dass das schon 60 Jahre her ist.

Plant: Ja, in der Tat, ich sehe es mir gerade an. Ich habe eine Schachtel aufgemacht und einige Briefe gefunden. Und ich habe diese Anzeige gefunden. Selbst gemacht, sehr amateurhaft, aber ich war 15. Es ist einfach fantastisch. Oh, ich könnte das alles noch einmal machen. Das ist ein tolles Musikstück, „That Black Snake Moan“. Oft spiele ich es morgens, wenn ich meinen Tag beginne, einfach um mich daran zu erinnern, wie unglaublich, bemerkenswert talentiert [Blind] Lemon Jefferson war und wie lustig seine Texte sind. Er bringt all diese sehr fragwürdigen Texte zusammen. Ein „Black Snake Moan“ ist eine tolle Art, den Tag zu beginnen. Ich liebe das.

Alison, in deinem Genre ist es selbstverständlich, dass die Leute auf der Bühne bleiben, bis sie im Grunde nicht mehr aufstehen können, sogar darüber hinaus. Sie sind noch recht jung, aber ich bin mir sicher, dass Sie immer davon ausgegangen sind, dass Sie das auch noch mit 80 oder 90 Jahren machen werden, wenn Sie können.

Krauss: Man weiß nie, wie man sich fühlen wird, und man weiß nie, wann man sich anders fühlen wird. Mit dieser Musik haben so viele Leute so jung angefangen, und sie sind so viel getourt. Das war alles, was sie kannten. Es ist schwer zu sagen, was ich fühlen werde, wenn ich älter werde.

Robert, es gibt Leute deiner Generation, die in den Ruhestand gehen. Denkst du über den Ruhestand nach? Sie scheinen es zu lieben, auf Tournee zu sein, wollen Sie also so lange weitermachen, wie Sie es können?

Plant: Die Kameradschaft, die Dinge, die man da oben teilt, und die Schwächen, die man im Stillen mit sich herumträgt, die Selbstentblößung, das ist etwas, von dem ich mich nur ungern verabschieden würde. Ich kann mich nicht einfach zurücklehnen. Draußen in der realen Welt sagen die Leute zu mir: „Was ist mit dem Buch?“ Und ich sage: „Machst du Witze? Was denn? Das ist spektakulär. Warum zweimal darüber nachdenken?“ Das ist heute. Was 1969 in Schenectady geschah, ist eine andere Geschichte. Und für mich muss das Kontinuum weitergehen. Heute habe ich alle meine Lyrikbücher herausgeholt und mir gesagt: „Ich muss wieder in Schwung kommen. Ich habe etwas zu sagen.“ Also ja, ich werde weitermachen – so lange sie Effektgeräte haben, die mich gut klingen lassen [lacht]. Nun, bei Elvis hat es funktioniert! Hören Sie sich die Kompression auf seiner Stimme bei einigen dieser großen Balladen von ’57 an.

Robert, du hast letztes Jahr bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung zum ersten Mal seit vielen Jahren „Stairway to Heaven“ gesungen. Was war das für ein Gefühl?

Plant: Es war kathartisch. Die Leute sagten: „Oh, das ist gut. Das wollte er nie tun.“ Aber ich habe es nicht wirklich getan! Ich habe es einfach herausposaunt. Denn es ist ein so wichtiger Song für mich, weil er zeigt, wo ich zu der Zeit stand und wo ich mit Jimmy und John und Bonzo war. In dieser Nacht war es also, was es war. Es war eine Feuerprobe, aber ich fühlte mich am Ende besser als am Anfang. Ich habe mir gedacht, es könnte das letzte Mal sein, dass du dieses Lied singst.

Wäre das in Ordnung?

Plant: Ja, ich denke, du hast wahrscheinlich recht. Ich bin noch nicht dazu gekommen, auf den Eisbahnen in Finnland mit einem kleinen Orchester aufzutreten [lacht]. Ich glaube also nicht, dass ich das tun werde, aber ich weiß es nicht. Wer weiß? Irgendwo könnte sich etwas ändern. Geist und Herz könnten in der Seele zurückkommen. Es ist ein langer Song. Wer kann sich all diese Worte merken?

Schließlich haben Sie diese etwa 30 Termine, und Sie haben Ihre eigenen Karrieren. Was erhofft ihr euch für die Zukunft dieser Zusammenarbeit?

Plant: Ich hoffe wirklich, dass wir wieder eine Katze aus dem Sack lassen.

Krauss: Wir hatten eine so großartige Zeit, als wir diese Platten gemacht haben und auf Tournee waren, dass ich das auch gerne wieder erleben würde. Ich habe das Gefühl, dass wir etwas Neues geschaffen haben, als wir zusammen aufgenommen haben. Die ganze Sache war eine Überraschung für mich. Und ich weiß, dass es das auch für Robert war, obwohl er in dieser Hinsicht mehr Mut zu haben scheint.

Plant: Gigs zu spielen ist Gigs zu spielen, aber die Magie im Raum ist der einzige Weg zu einem Gig. Wenn man es einmal geschafft hat, kann man es nicht mehr übertrumpfen, es sei denn, man hat einen echten Unterschied in der Persönlichkeit. Die haben wir nicht, weil wir uns gegenseitig auslachen, aber unter all dem steckt eine Menge Liebe und eine starke Verbundenheit. Das ist gut. Es ist wirklich gut.