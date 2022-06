„Rock am Ring“ 2022 am Samstag: Live-Fotos von Placebo, Casper, Baroness, Mastodon u.v.m.

Tag 2 bei Rock am Ring 2022: Während am Freitag Die Toten Hosen bei den Donots überraschten und danach Green Day, Maneskin, Offspring, Weezer, Scooter u.v.m. die Bühnen am Nürburgring bespielten (hier unsere Fotos), gaben sich am Samstag etliche weitere Bands und Acts die Mikros in die Hand. Sehen Sie hier unsere Live-Bilder von Kodaline, Ego Kill Talent, Kafvka, Baroness, Sportfreunde Stiller, Mastodon, Placebo, Casper und den Fans. Und viel Spaß noch an Tag 3, dem Sonntag, ob live vor Ort oder zuhause auf der Couch mit dem Livestream!

