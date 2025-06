Fotos: Rock am Ring 2025: Die besten Fotos vom Freitag mit Bring Me the Horizon, Biffy Clyro und Soft Play Biffy Clyro Copyright: Dieter Jakob A Day to Remember Copyright: Dieter Jakob Bring Me the Horizon Copyright: Dieter Jakob Soft Play Copyright: Dieter Jakob Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys Copyright: Dieter Jakob Biffy Clyro Copyright: Dieter Jakob Electric Callboy Copyright: Dieter Jakob Mia Morgan Copyright: Dieter Jakob Soft Play Copyright: Dieter Jakob Bring Me the Horizon Copyright: Dieter Jakob Bring Me the Horizon Copyright: Dieter Jakob Bring Me the Horizon Copyright: Dieter Jakob Destroy Boys Copyright: Dieter Jakob Bring Me the Horizon Copyright: Dieter Jakob Bring Me the Horizon Copyright: Dieter Jakob Bring Me the Horizon Copyright: Dieter Jakob Bring Me the Horizon Copyright: Dieter Jakob Bring Me the Horizon Copyright: Dieter Jakob House of Protection Destroy Boys Copyright: Dieter Jakob Biffy Clyro Copyright: Dieter Jakob Biffy Clyro Copyright: Dieter Jakob Weezer Copyright: Dieter Jakob Biffy Clyro Copyright: Dieter Jakob Biffy Clyro Destroy Boys Copyright: Dieter Jakob Destroy Boys Copyright: Dieter Jakob A Day to Remember Copyright: Dieter Jakob A Day to Remember Copyright: Dieter Jakob A Day to Remember Copyright: Dieter Jakob A Day to Remember Copyright: Dieter Jakob A Day to Remember Copyright: Dieter Jakob A Day to Remember Copyright: Dieter Jakob Soft Play Copyright: Dieter Jakob Soft Play Copyright: Dieter Jakob Soft Play Copyright: Dieter Jakob Weezer Copyright: Dieter Jakob Weezer Copyright: Dieter Jakob Mia Morgan Copyright: Dieter Jakob Weezer Copyright: Dieter Jakob Weezer Copyright: Dieter Jakob Mia Morgan Copyright: Dieter Jakob Electric Callboy Mia Morgan Copyright: Dieter Jakob Myles Kennedy Copyright: Dieter Jakob Myles Kennedy Copyright: Dieter Jakob Myles Kennedy Copyright: Dieter Jakob Myles Kennedy Copyright: Dieter Jakob Soft Play Copyright: Dieter Jakob Myles Kennedy Copyright: Dieter Jakob Die Nerven Copyright: Dieter Jakob Die Nerven Copyright: Dieter Jakob Die Nerven Copyright: Dieter Jakob A Day to Remember Copyright: Dieter Jakob Die Nerven Copyright: Dieter Jakob Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys Copyright: Dieter Jakob Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys Copyright: Dieter Jakob Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys Copyright: Dieter Jakob Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys Copyright: Dieter Jakob House of Protection House of Protection House of Protection House of Protection House of Protection House of Protection House of Protection Electric Callboy Copyright: Dieter Jakob Electric Callboy Copyright: Dieter Jakob Electric Callboy Copyright: Dieter Jakob Electric Callboy Copyright: Dieter Jakob Electric Callboy Copyright: Dieter Jakob Electric Callboy Copyright: Dieter Jakob

Unsere Fotos beweisen: Rock am Ring ist am Freitag mit zahlreichen Highlights ins Festival-Wochenende gestartet. Zu Beginn der Woche ließ die Wetterprognose noch das Schlimmste befürchten – tatsächlich blieb es am ersten Festivaltag jedoch weitgehend trocken. Beste Voraussetzungen also, um ausgelassen zu feiern, und das taten die rund 90.000 Besucherinnen und Besucher des ausverkauften Rock am Ring auch ausgiebig.

Rock am Ring: Fotos zeigen die schönsten Festival-Momente

Für besondere Überraschungsmomente sorgten die bis zuletzt geheim gehaltenen „Very Special Guests“: Electric Callboy und Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys wurden vom Publikum mit Begeisterung empfangen. Headliner Bring Me The Horizon lieferte auf der Utopia Stage eine energiegeladene Show, doch auch die Mandora Stage sowie die kleinere Orbit Stage boten beeindruckende Auftritte. Dazu zählten unter anderem die Shows von Soft Play, Destroy Boys, The Prodigy und spätnachts auch K.I.Z.

Anlässlich des Jubiläums gönnte sich Rock am Ring in diesem Jahr eine vierte Bühne – die Atmos Stage. Diese lag zwar etwas abseits, was sich zwar in etwas geringeren Besucherzahlen widerspiegelte, den dort auftretenden Künstlerinnen und Künstlern wie Creeper und Nasty jedoch keineswegs gerecht wurde.

Insgesamt werden über das Wochenende hinweg 100 Bands auftreten. Auch für den Samstag hat sich die Wetterlage gebessert, sodass das Festival aller Voraussicht nach überwiegend im Trockenen weitergehen kann.