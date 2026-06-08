Rock am Ring 2026: Die Bilder vom Sonntag mit Iron Maiden und mehr

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Der Sonntag bei Rock am Ring 2026 in Bildern – mit Iron Maiden, Alter Bridge, Social Distortion, The Offspring und vielen mehr.

Am Sonntag durfte Rock am Ring noch einmal ganz klassisch Rock am Ring sein – und das bei strahlendem Sonnenschein. Die britische Band Bad Nerves eröffnete den Sonntag auf der Utopia Stage mit schneller, ungeduldiger Rockenergie. Später wurde es dort deutlich ausgelassener: Finch brachte mit wummernden Techno-Schlagern den Ring zum Springen. Zwischen Partysongs und grobem Humor setzte der Musiker auch politische Spitzen. In einer satirischen Kanzlerrede bekam Friedrich Merz sein Fett weg, ehe Finch mit „Kein Bock auf Krieg“ klare Antikriegstöne anschlug. Zum Schluss gedachte er zudem Deutschlands Herzenswal Timmy – inklusive KI-Song „Er hat sich das nicht ausgesucht“.

Mysteriöser Auftritt

Für eines der rätselhaftesten Bilder des Wochenendes sorgte President auf der Orbit Stage. Die Band setzt konsequent auf Anonymität: Der Sänger tritt im feinen Dinneranzug mit Maske auf, die übrigen Musiker spielen mit schwarzen Überziehern über den Köpfen.

The Offspring setzten auf ihr bewährtes Live-Rezept: Hits, Humor und routinierte Pop-Punk-Energie. Songs wie „Pretty Fly (for a White Guy)“, „The Kids Aren’t Alright“ und „Self Esteem“ kennt das Publikum seit Skatepark-, Schulhof- oder Festivalcampingplatz-Zeiten. Dazu kamen kurze Cover von Black Sabbaths „Paranoid“ und Ozzy Osbournes „Crazy Train“.

Wenn eine Band für den großen Sonntags-Slot gemacht ist, dann Iron Maiden. Die britischen Metal-Legenden blieben tief verwurzelt mit der eigenen Vergangenheit: Der Großteil der Setlist stammte aus den Achtzigern, der jüngste Song „Fear of the Dark“ erschien 1992. Bruce Dickinson, Maskottchen Eddie und aufwendige Visuals machten den Abend zu einem monumentalen Metal-Spektakel.

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