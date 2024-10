Rock am Ring und Rock im Park haben für 2025 eine zweite Bandwelle durchgegeben. Zur neuen Rutsche fürs kommende Jahr gehören The Prodigy, Rise Against, Spiritbox, In Flames, Heaven Shall Burn, SDP, Skillet, Frank Turner & The Sleeping Souls, Poppy, Airbourne, Electric Callboy mit einem DJ-Set, Tocotronic, Millencollin, Stray From The Path, Olli Schulz, Drangsal, Die Nerven, Falling In Reverse und Brutalismus 3000.

Das Lineup ergänzt die bisher bestätigten Acts Biffy Clyro, K.I.Z., Sleep Token, Idles, Jinjer, A Day To Remember, die Beatsteaks und The Ghost Inside.

Auffallend: EIN Headliner-Platz ist noch leer auf dem Plakat der Veranstalter:

Viele Fans hoffen natürlich, dass es sich bei der „Leerstelle“ um Linkin Park handelt, die unlängst bekannt gaben, im kommenden Jahr auf Festivals in Europa zu spielen. Kann also gut sein, dass Mike Shinoda, Emily Armstrong und Band noch zu dem Zwillingsfestival 2025 kommen.

Die frohe Kunde von Europa-Gigs teilte der neue Schlagzeuger der Formation, Colin Brittain, in einem Instagram-Livestream vor dem Konzert in Seoul am 28. September 2024 mit (hoffentlich wird er jetzt nicht gefeuert!). Anlass war ein Q+A mit Fans.

Sobald es Infos zu Tickets, Terminen und Vorverkauf für Konzerte der Band im Jahr 2025 gibt, lesen Sie es hier.

Brittain sagte in seiner Fragerunde, dass Linkin Park keine Solo-Konzerte geben, sondern auf deutschen Festivals zu sehen sein werden. „Ja, wir werden nächstes Jahr auf ein paar deutschen Festivals spielen. Aber ich kann euch nicht sagen, auf welchen, da ich es noch nicht weiß“, so der Schlagzeuger ab Zeitmarke 16:37.

„Metal Hammer“ weist bei aller Geheimniskrämerei darauf hin, dass Rock am Ring und Rock im Park das Rennen machen könnten. Bei der ersten und nun zweiten Band-Welle waren Linkin Park nicht dabei. Aber ein dritter Headliner für das Zwillings-Festival steht eben noch aus.

Jubiläum für Rock am Ring und Rock im Park

Wie der Veranstalter außerdem vermeldete, sollen zur Eröffnung von Rock am Ring am Freitag „zwei geheime Special Guests“ auftreten. „Top Acts, die die Bühnen der größten Festivals dominieren und von ihren Fans verehrt werden.“

Für 2025 wolle man auf 100 Live-Acts kommen, da das Zwillingsfestival Jubiläum feiert: RaR wird 40, RiP immerhin schon 30.

Termin und Ort: Rock am Ring und Rock im Park finden vom 6. Juni bis 8. Juni am Nürburgring/Eifel bzw. am Zeppelinfeld Nürnberg statt.