Rock am Ring und Rock im Park 2018: Muse sind Headliner

Muse ergänzen das Headliner-Feld bei Rock am Ring und Rock im Park 2018. Damit stehen dies Main Acts fürs kommende Jahr fest – Foo Fighters, Thirty Seconds To Mars, Gorillaz und eben Muse. Das Zwillingsfestival findet am Nürburgring und in Nürnberg vom 1.-3. Juni statt.

Rock am Ring und Rock im Park

1. – 3. Juni 2018, Lineup:

A Perfect Circle

Alexisonfire

Alma

Andy Frasco

Asking Alexandria

Avatar

Avenged Sevenfold

Babymetal

Baroness

Bausa

Beth Ditto

Bilderbuch

Black Stone Cherry

Body Count Feat. Ice-T

Bullet For My Valentine

Bury Tomorrow

Caliban

Callejon

Casper

Chase & Status

Enter Shikari

Foo Fighters

Good Charlotte

Gorillaz

Greta Van Fleet

Gurr

Heisskalt

Hollywood Undead

Jimmy Eat World

Jonathan Davis

Kaleo

Kettcar

Kreator

Marilyn Manson

Mavi Phoenix

Meshuggah

Milky Chance

Milliarden

Moose Blood

Muse

Nothing But Thieves

Parkway Drive

Pop Evil

RAF Camora

Rise Against

Shinedown

Snow Patrol

Starcrawler

Stone Sour

Taking Back Sunday

The Bloody Beetroots

The Neighbourhood

Thirty Seconds To Mars

Thursday

Trailerpark

Ufo361

Vitalic

Walking On Cars

Yung Hurn

Yungblud