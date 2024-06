Kaum ist das Spektakel vorbei, da wird schon fürs nächste Jahr geplant. Die Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park haben erste Einblicke in die Ausgabe 2025 gegeben.

Slipknot spielen bei Rock am Ring und Rock im Park 2025

Zuallererst steht das Datum fest, zu dem die Party im nächsten Jahr steigen wird. Vom 6. bis zum 8. Juni 2025 laden der Nürburgring in der Eifel und der Nürnberger Volkspark Dutzendteich wieder zeitgleich Musikfans ein. Damit fallen die Festivals auf das Pfingstwochenende – der Montag nach dem dritten Festivaltag ist also in allen Bundesländern ein Feiertag.

Auch den ersten Headliner haben die Veranstaltenden bereits angekündigt. Die Nu-Metal-Größen Slipknot spielen den begehrten Slot. Zuletzt waren die US-Amerikaner 2019 als Headliner bei der Veranstaltung. Frontmann Corey Taylor allerdings stand noch vor wenigen Stunden auf den Bühnen der Zwillingsfestivals, denn er war 2024 als Solo-Act gebucht. Die Band kann dann direkt die Feier eines Meilensteins fortführen: Das stilprägende Debütalbum „Slipknot“ wird demnächst 25 Jahre alt, im Winter gibt es eine Tour dazu.

So klingen Slipknot heutzutage:

Runder Geburtstag bei den Schwesterfestivals

Passend dazu feiern auch die Festivals selbst runde Geburtstage: Rock am Ring gibt es 2025 seit 40 Jahren, Rock am Ring wird immerhin schon 30 Jahre alt. Das lange Bestehen zelebrieren die Veranstaltenden erstmals mit einer vierten Bühne, die es bei beiden Festivals geben wird. Damit wächst auch das Lineup auf insgesamt 100 Artists.

Diese Neuerungen kündigte die Zwillingsveranstaltung mit einem kurzen Video an. In Anlehnung an das Intro der Serie „The Big Bang Theory“ erinnert dieses zeitstrahlartig an die Geschichte des Videos, unterlegt ist es – passend – mit Slipknots Grammy-nominierten Hit „Duality“ (2004). Die Band Broilers hat einen Auftritt. Dies wird aber wohl kein Vorbote auf eine weitere Band-Ankündigung sein, denn die Düsseldorfer:innen spielten bereits 2024.

Der Vorverkauf für Rock am Ring und Rock im Park startet heute, am 10. Juni, um 16 Uhr. Der Preis ist noch nicht bekannt, 2024 starteten die Ticketpreise allerdings bei 229 Euro zuzüglich Camping-/Parkgebühren.