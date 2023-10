„C2C: Country To Country“-Festival: Headliner stehen fest

Foto: Getty Images, Jason Kempin. All rights reserved.

Nach einer dreijährigen Pause kehrt das „C2C: Country To Country“-Festival in die Verti Music Hall nach Berlin zurück. Der Ticket-Presale ist bereits von einigen Wochen gestartet, jetzt wurden auch die Headliner bekanntgegeben.

Das Festival findet vom 02.-03. April statt und hat für alle Country-Fans wieder jede Menge Stars der Szene und vielversprechende Newcomer dabei. Die Headliner beider Tage stehen jetzt offiziell fest. Am 02. April kann sich auf Old Dominion, Lauren Alaina, Jackson Dean, Drake Milligan und Stephen Wilson Jr. gefreut werden. Zum ersten Mal hat das „C2C“-Festival damit fünf Headliner an einem Tag.

Für den 03. April sind bisher vier Headliner angekündigt. Am zweiten Tag stehen Brad Paisley, Alana Springsteen, Randall King und Introducing Nashville auf der Bühne. Weitere Acts werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Tickets für das „C2C: Country To Country“-Festival sind hier erhältlich, seit dem 16. Oktober läuft die reguläre „On Sale“-Phase.