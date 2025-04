Tom Morello glaubt, viele verstehen „Rock And Roll Hall Of Fame“ falsch

Die Rock & Roll Hall of Fame hat offiziell die diesjährigen Preisträger bekannt gegeben. Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker, Cyndi Lauper , OutKast , Soundgarden und The White Stripes werden in der Kategorie „Performer“ in die Klasse von 2025 aufgenommen.

Besondere Auszeichnungen: Musical Influence und Musical Excellence Awards

Salt-N-Pepa und Warren Zevon werden mit dem Musical Influence Award ausgezeichnet. Der Philly-Soul-Songwriter und Produzent Thom Bell, der Keyboarder Nicky Hopkins und die Wrecking Crew-Bassistin Carol Kaye erhalten den Musical Excellence Award. Und der ehemalige Präsident von Warner Bros Records, Lenny Waronker, wird mit dem Ahmet Ertegun Award geehrt.

John Sykes über die Bedeutung der Preisträger

„Jeder dieser Preisträger hat seinen eigenen Sound und seine eigene Haltung geschaffen, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Kultur hatten. Und dazu beigetragen haben, den Lauf der Rock & Roll-Geschichte für immer zu verändern“, sagte John Sykes, Vorsitzender der Rock & Roll Hall of Fame. „Ihre Musik hat Generationen eine Stimme gegeben und unzählige Künstler beeinflusst, die in ihre Fußstapfen getreten sind.“

Überraschende Auslassungen: Diese Stars fehlen 2025

In diesem Jahr gibt es einige bemerkenswerte Auslassungen, darunter Phish, Joy Division/New Order, Oasis und Mariah Carey. Phish gewann die jährliche Fan-Abstimmung. Ihre Nichtberücksichtigung dürfte in der Jam-Band-Szene nicht gut ankommen. Joy Division/New Order wurden trotz ihrer bedeutenden Rolle für die Prägung des Sounds von Rock und Synth-Pop in den Achtzigern bereits zum zweiten Mal übergangen.

Details zur Aufnahmezeremonie 2025

Die Aufnahmezeremonie findet am 8. November im Peacock Theater in Los Angeles statt. Sie wird erneut live auf Disney+ übertragen und zu einem späteren Zeitpunkt in einer gekürzten Fassung auf ABC ausgestrahlt.

White Stripes: Chance auf ein Comeback bleibt gering

Die jährliche Aufnahmezeremonie ist oft ein Ort, an dem sich seit Jahren oder sogar Jahrzehnten nicht mehr zusammen auftretende Bands wieder zusammenfinden. Eine Wiedervereinigung der White Stripes 16 Jahre nach dem letzten gemeinsamen Auftritt von Jack White und Meg White wäre ein riesiges Ereignis. Aber Meg White lebt ein extrem zurückgezogenes Leben fernab der Öffentlichkeit, sodass dies eher unwahrscheinlich ist.

Soundgarden: Auftritte nach Chris Cornells Tod

Die überlebenden Mitglieder von Soundgarden sind seit Chris Cornells Tod im Jahr 2017 einige Male zusammengekommen. Zuletzt im Dezember 2024, als sie unter dem Namen Nudedragons bei einer Benefizveranstaltung in Seattle auftraten. Duff McKagan und Shaina Shepherd begleiteten sie an diesem Abend.

Salt-N-Pepa: Versöhnung mit Spinderella möglich

Der Abend ist auch eine Gelegenheit für Salt-N-Pepa, wieder mit der ehemaligen DJane Spinderella aufzutreten. Sie wurde 2019 aus der Gruppe entlassen, was zu einer Klage, einem Wortgefecht in der Presse und Spinderellas Ausschluss aus ihrer Lifetime-Biografie aus dem Jahr 2021 führte. Doch Sandra „Pep“ Denton trat im vergangenen Oktober bei Spinderellas jährlicher Halloween-Party „Boo Bash“ auf, um gemeinsam mit ihr Salt-N-Pepa-Klassiker wie „Push It“, „Shoop“ und „Whatta Man“ zu performen. Spinderella erklärte dem Publikum, dass die Gruppe ihre Beziehung hinter den Kulissen wieder gekittet habe.

OutKast: Hip-Hop-Ikonen auf der großen Bühne?

Die Aufnahme von OutKast bietet eine weitere Gelegenheit für ein bedeutendes Hip-Hop-Comeback. Das Duo André 3000 und Big Boi ist seit dem Ende ihrer Reunion-Tour 2014 nicht mehr zusammen aufgetreten. André 3000 verbrachte das letzte Jahr damit, sein Instrumentalalbum „New Blue Sun“ zu promoten. Hat aber wenig Interesse an einer Wiedervereinigung von OutKast gezeigt.

André 3000 über Nostalgie und neue Wege

„Ich wusste schon mit 25, dass ich in einem bestimmten Alter nicht mehr auf der Bühne stehen und diese Songs singen wollte“, sagte er im Dezember 2024 gegenüber Andre Gee vom Rolling Stone . „Dafür braucht man eine bestimmte Energie. Ehrlich gesagt bin ich kein großer Fan davon, zurückzublicken. Das bin ich einfach nicht. Ich bin dankbar für alles, was passiert ist. Aber es war eine bestimmte Zeit. Für mich ist es genau das. Es war eine großartige Zeit, und ich wünschte, ihr hättet sie miterlebt.“

Chubby Checker: Endlich die verdiente Anerkennung

Für Chubby Checker, der vor allem für seinen Hit „The Twist“ aus dem Jahr 1960 und den Nachfolger „Let’s Twist Again“ aus dem Jahr 1961 bekannt ist, kommt die Aufnahme in die Hall of Fame lange nach. Er ist bereits seit 1984 für die Aufnahme qualifiziert. Und 2002 schickte er der Hall of Fame einen wütenden Brief, in dem er sich über seine Nichtberücksichtigung beklagte.

Chubby Checkers emotionale Botschaft an die Musikindustrie

„Chubby Checker hat alles verändert“, schrieb er und bezog sich dabei auf sich selbst in der dritten Person. „Er hat einer Musik Bewegung gegeben, die diese Bewegung zuvor nie hatte. Chubby Checker hat der Musikbranche etwas Großartiges gegeben. Jetzt will er seine Größe zurück. Ich will meine Blumen, solange ich noch lebe. Wenn ich tot bin, kann ich sie nicht mehr riechen. Die Menschen, die zu den Shows kommen, haben mir alles gegeben. Aber ich werde nicht zulassen, dass die Musikindustrie meine Position in der Branche ignoriert.“

