Tom Morello glaubt, viele verstehen „Rock And Roll Hall Of Fame“ falsch

Tom Morello ist der Auffassung, dass vielen Leuten die Bedeutung der „Rock And Roll Hall Of Fame“ gar nicht geläufig ist. Ob es daran liegt, dass der 60-Jährige selbst schon für Rage Against The Machine bei der Einführungszeremonie dabei war oder einfach weil er als Gitarrist schon lange genug im Game ist – er glaubt zu wissen, worum es wirklich geht.

Für mehr Genre-Vielfalt und Public Enemy

Morello vertritt im „Guitar World“-Interview eine klare Haltung im Bezug auf das Verständnis der Ehrungsmöglichkeit: „Eine Sache, die die Leute falsch verstehen, ist, dass die ‚Rock and Roll Hall of Fame‘ nur für Rock-n-Roll-Bands sein sollte. Dafür ist sie aber nicht gedacht. Public Enemy sind mehr Rock ’n‘ Roll als 95 Prozent aller Hair-Metal-Bands, die jemals ein Instrument in die Hand genommen haben“, so seine Sichtweise.

Demnach sollte mit der Engstirnigkeit in Hinblick auf Rockmusik aufgehört werden. Denn es ginge eigentlich um „Musik, die Seele hat, einen jugendlichen Spirit … Ich denke, Rock ’n‘ Roll sollte eine sehr, sehr breite Bedeutung haben. Ich denke, dabei ist Platz für viele verschiedene Genres.“

Zu den Acts, die in den vergangenen Jahren abseits der traditionellen Definition von gitarrenbasierter Rockmusik aufgenommen wurden, gehören A Tribe Called Quest, Mary J. Blige und Missy Elliott.

Iron Maiden sollten laut Morello aufgenommen werden

Gegenüber „Guitar World“ verriet Morello auch, wen er denn als nächstes in der „Rock And Roll Hall Of Fame“ aufgenommen sehen wollen würden: „Ich habe eine Hitliste! Der letzte auf meiner erweiterten Mount-Rushmore-Hitliste ist Iron Maiden. Das ist strategisch. Dieses Jahr setze ich voll auf Maiden. Ich weiß, dass es ihnen egal ist – es ist mir egal, dass es ihnen egal ist, weil ich denke, dass sie dahin gehören“, pries er die Gruppe an.