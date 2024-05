Vom 7. bis 9. Juni findet im Volkspark Dutzendteich in Nürnberg das „Rock im Park“-Festival 2024 statt. Wenige Tage später, am 14. Juni, startet die Fußball-EM mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland in der Allianz-Arena in München. Weil die Events so nah beieinander liegen, haben sich die Festival-Organisatoren und der DFB für eine Kollaboration zusammengetan – ein Shirt im Trikot-Stil.

„Dieser Sommer wird legendär!“, heißt es am Montag (25. Mai) in einer offiziellen Ankündigung für die Klamotte auf den Social-Media-Kanälen des Rock im Park-Veranstalters.

So sieht das Rock im Park x EM-Shirt aus

Ein klassisch geschnittenes Shirt mit pink-orangenen Elementen, die einen Fußball/Smiley rahmen und natürlich dem DFB-Fußballwappen auf der Brust. „Das Fan-Shirt wird während Rock im Park vom 7. bis 9. Juni an den offiziellen Merchständen in schwarz erhältlich sein. Ab Festivalstart wird das T-Shirt zusätzlich in weiß im Onlineshop von Rock im Park zu kaufen sein“, verkündet „RIP“. 35 Euro soll das Stück kosten.

Bad Omens stiehlt Shirt-Ankündigung die Show

Die RIP-Besucher:innen reagieren gemischt auf das Design: „Boah schade, dass es das nicht hinten drauf mit Line-up gibt!“, merkt einer an. „Sehr schönes Teil🔥🔥“, schreibt ein anderer Rock-im-Parker. „Gibt es Ersatz für Bad Omens??“, fragt einer, den das Nicki nicht sonderlich zu interessieren scheint. Vergangenen Donnerstag (23. Mai) verkündete die Metalcore-Band, dass sie ihre gesamte Europatournee 2024 absagen.

Als Grund erklärte Noah Sebastian: „Ich erlebe gerade etwas, das man nur als extremes Burnout bezeichnen kann. Während all die Tourneen und die Arbeit, die wir in den letzten Jahren in diesen Albumzyklus gesteckt haben, so erfreulich und lohnend waren, haben sie mich auch an die Grenzen meiner mentalen Bandbreite gebracht und meinen Geist und meinen Körper auf eine Art und Weise miteinander in Konflikt gebracht, der sich auf meine Gesundheit auswirkt […]“, schrieb der Sänger in einem Statement auf Instagram.

Die Rock-im-Park-Organisatoren teilten die traurige Nachricht zwar auf ihren Socials, äußerten sich aber bisher nicht zu einem Ersatz-Act.

Hier das RIP-Line-Up (exklusive Bad Omens):