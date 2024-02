Wer AC/DC UND die deutsche Fußball-Elf sehen will, hat jetzt ein Problem

Am heutigen Freitag (16. Februar 2024) haben AC/DC nicht nur den Vorverkauf für ihre „Power Up“-Tournee gestartet, sie haben auch zwei Zusatztermine bekannt gegeben.

AC/DC: Die Live-Termine im Überblick

17. Mai 2024: Gelsenkirchen – Veltins-Arena

21. Mai 2024: Gelsenkirchen – Veltins-Arena

9. Juni 2024: München – Olympiastadion

12. Juni 2024: München – Olympiastadion

16. Juni 2024: Dresden – Messe

13. Juli 2024: Hockenheim

17. Juli 2024: Stuttgart – Cannstatter Wasen

27. Juli 2024: Nürnberg – Zeppelinfeld

31. Juli 2024: Hannover – Messe

Zusatzshows:

19. Juni 2024 Dresden – Rinne

04. August 2024 Hannover – Messe

Neu sind also „Dresden 2“ und „Hannover 2“. Also: Hannover 2 klingt doch safe, ist im August, Spätsommer. Dresden 2 klingt auch safe, Juni-Sommer, parallel zur Euro 24, was großartig … halt, nein: Was nicht nur großartig ist. Denn wer auf dieses Konzert geht, verpasst ein unter Umständen äußerst wichtiges Fußballspiel: Um 18 Uhr tritt einige hundert Kilometer weiter westlich die deutsche Nationalelf gegen Ungarn an. Es ist das zweite EM-Spiel von Julian Nagelsmanns Truppe, und darin könnte es – gemessen an der Form unserer Jungs – bereits um alles gehen.

Wer also Karten für dieses Spiel hat, als auch für AC/DC welche kaufen will, wird sich entscheiden müssen, ob man lieber in Dresden Live-Musik hört oder in Stuttgart einem Fußballspiel beiwohnt.

Besonders für alle AC/DC-Fans in Dresden könnte das ein sehr stressiger Tag werden. Zwar wird das Spiel schon um 18 Uhr angepfiffen – und dürfte, solange es keine vielen Zusatzminuten pro Halbzeit gibt, gegen 20 Uhr vorbei sein. Früher als 20 Uhr dürften AC/DC die Bühne wohl auch nicht betreten.

Aber es scheint klar, dass sich viele Headbanger vor Konzertbeginn schon den Kopf zerbrechen werden, wie Neuer, Müller, Havertz und Co wohl performen werden. Dazu der Gedanke an eine mögliche Netzüberlastung, weil tausende ihre Handys wegen des Ergebnisses checken. Puh.

Dafür ist doch eines sicher: FALLS Nagelsmanns Mannschaft siegt (und den Gruppensieg in Gruppe A damit sichern könnte), wird die Stimmung beim AC/DC-Gig nur noch ausgelassener sein.