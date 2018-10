Erster Teaser: Taron Egerton als Elton „Rocketman“ John

Exzentrische Kostüme, viel Glitzer, Drogen, allerlei Brillengestelle, die Andeutungen einer schwulen Romanze, epische Live-Performances – all diese extravaganten Teaser-Elemente des Elton-John-Biopics „Rocketman“ zeigen, dass die Filmemacher ästhetisch bereits einiges richtig gemacht haben (auch wenn der darauf basierende Song sich so schreibt: „Rocket Man“).

Mutig ist zudem, dass Hauptdarsteller Taron Egerton die Lieder offenbar selbst einsingt. Der Schauspieler hat bereits Erfahrung mit biografischen Verfilmungen: 2016 spielte der Brite den Skispringer und Olympiateilnehmer Eddie the Eagle. Zudem wird der 28-Jährige demnächst in einem neuen Streifen über Robin Hood zu sehen sein.

Wie nah das Biopic an der Wahrheit bleiben wird, stellt der Teaser jedoch in Frage. So steht am Ende, der Film basiere „auf einer wahren Fantasie“. So wird es sicherlich einige unkonventionelle Facetten geben – in einer Szene fliegt etwa das komplette Konzertpublikum des Superstars kurz in die Luft.

„Rocketman“ soll am 30. Mai 2019 in Deutschland anlaufen.