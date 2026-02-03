Meryl Streep wird Joni Mitchell: Crowe verwirklicht Traumprojekt

Jetzt ist es offiziell: Meryl Streep übernimmt die Rolle von Joni Mitchell. Bei seiner Pre-Grammy-Veranstaltung in Los Angeles hat Clive Davis bestätigt, dass die Oscar-Preisträgerin in einem Biopic von Cameron Crowe die kanadische Songwriterin verkörpern wird. Crowe, dessen „Almost Famous“ bis heute als Meisterwerk des Pop-Kinos gilt, verfolgt mit diesem Vorhaben einen persönlichen Traum. Damit nimmt ein Film Gestalt an, über den seit Jahren spekuliert wird.

Vier Jahrzehnte Verbindung

Die Verbindung zwischen Crowe und Mitchell reicht bis 1979 zurück. Damals führte der damalige Musikjournalist ein umfangreiches Interview mit der Sängerin, das nur in Auszügen veröffentlicht wurde.

Cameron Crowe erklärte 2025 in der „Late Show with Stephen Colbert“, dass er seit vier Jahren konkret an dem Film arbeite. Die Idee begleitet ihn jedoch deutlich länger. Er steht in regelmäßigem Austausch mit Joni Mitchell und legt Wert darauf, ihre Geschichte aus ihrer eigenen Perspektive zu erzählen. Die Produktion kann zudem auf Mitchells privates Archiv zurückgreifen. Über Jahrzehnte hinweg hat sie Kostüme, Instrumente und persönliche Gegenstände aus allen Phasen ihrer Karriere aufbewahrt – ein Schatz für Kostümbild und Inszenierung am Set.

Ein Projekt mit langer Vorgeschichte

Gerüchte über ein mögliches Joni-Mitchell-Biopic von Cameron Crowe kursieren bereits seit Jahren. Immer wieder wurde es angekündigt, verschoben oder neu gedacht, ohne dass es zu einer offiziellen Bestätigung kam. Entsprechend groß ist nun das Interesse. Crowes Nähe zur Musikszene und seine langjährige Auseinandersetzung mit Mitchells Werk gelten als zentrale Voraussetzung für die Umsetzung.

Casting und erste Hinweise

Streep wird Mitchell in ihren späteren Lebensjahren darstellen. Gerüchten zufolge könnte Anya Taylor-Joy die jüngere Version der Sängerin übernehmen, offiziell bestätigt ist das jedoch noch nicht. Auch Produktionsstart und Kinostart stehen noch aus.

Joni Mitchell im filmischen Porträt

Joni Mitchell zählt zu den prägenden Songwriter:innen des 20. Jahrhunderts. Ihr Werk bewegt sich zwischen Folk, Jazz und Pop und hat zahlreiche Musiker:innen beeinflusst. Crowe plant, neben der musikalischen Entwicklung auch Mitchells Arbeitsweise, ihre künstlerischen Entscheidungen und persönlichen Brüche zu thematisieren. Der Film soll weniger eine klassische Erfolgsgeschichte erzählen als vielmehr ein vielschichtiges Porträt einer Künstlerin zeichnen.