„Rocky“: Paulie ist tot! So reagiert Sylvester Stallone auf den Tod von Burt Young

Burt Young ist tot. Der Schauspieler, berühmt geworden als Rockys (Sylvester Stallone) Freund und späterer Schwager in der „Rocky“-Saga, ist am 08. Oktober im Alter von 83 Jahren verstorben – die Nachricht seines Todes erreichte die Welt erst an diesem Mittwoch.

Sylvester Stallone hat sofort reagiert und auf Instagram ein Bild der beiden aus „Rocky“ von 1976 gepostet. In den Filmen verkörperte Young den windigen Metzger und Bruder von Rockys geliebter Adrian (Talia Shire). Er behandelte Adrian nicht gut und hielt Rocky für einen Versager. Irgendwann hält Adrian das nicht mehr aus, und auch Rocky pfeift den dicklichen Kompagnon derart zusammen, dass er danach meist nur noch in sich hineingrummelt. Nach Rockys Aufstieg zum Box-Weltmeister hält Paulie dann meistens die Klappe und wird zum Sidekick, der weiß, was er an den Millionen seines Schwagers doch hat. R&B hielt Paulie für „Dschungelaffenmusik“, wie er in „Rocky 3“ offenbarte, erhielt aber auch dafür eine Standpauke, denn Rocky wollte in Ruhe das „Auge des Tigers“ zurückgewinnen. Danach war endgültig Schluss mit den Faxen, und Paulie beschwerte sich auch nicht mehr, als die Balboas sich für „Rocky 4“ einen Roboter anschafften, der aussah wie der Quoten-„TED“ aus dem ZDF-Samstagsfernsehen der Achtzigerjahre.

Allerdings war Paulie auch an der Karriere Rocks fundamental beteiligt: Er öffnete das Kühlhaus für den „Italian Stallion“, damit er in einer unorthodoxen, aber effektiven Trainingsmethode das Hämmern auf die hängenden Rinderplatten üben konnte.

Stallone schreibt nun: „An meinen lieben Freund BURT YOUNG, du warst ein unglaublicher Mensch und Künstler, ich und die Welt werden dich sehr vermissen… RIP“. Ein Follower kondoliert treffend: „Rocky hat mich gelehrt, dass ein Freund unvollkommen, launisch und stur sein kann, aber ein guter Freund lässt uns nie im Stich, so wie Paulie. Danke, dass du ein Teil meiner Kindheit warst, Burt“.

Sie traten zusammen in „Rocky“, „Rocky II“, „Rocky III“, „Rocky IV“ „Rocky V“ und „Rocky Balboa“ auf, also allen „Rocky“-Filmen; nur an den „Creed“-Beiträgen mit Balboa als Mentor des Sohns von Apollo Creed, war Young nicht beteiligt.

Youngs Frau, Gloria, starb 1974. Er hatte eine Tochter und einen Enkelsohn. Er wohnte in Port Washington, New York. Young besaß ein Restaurant in der Bronx, New York. Er nahm 1984 am New York City Marathon teil. Seine letzte größere (Neben-)Rolle war in „Russian Doll“ 2019. Für die Rolle des Paulie erhielt Young 1977 eine Oscar-Nominierung als „bester Nebendarsteller“.