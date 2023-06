Sylvester Stallone: Adele kaufte seine Villa – aber „nur mit Rocky-Statue“

Foto: Getty Images, Steve Jennings/Archive Photos/CBS Phto Archive,. All rights reserved.

Sylvester Stallone hat in einem neuen Interview erzählt, dass er seine „Rocky“-Statue zurücklassen musste, als ihm Adele seine Villa im vergangenen Jahr abkaufte: In dem Gespräch mit dem „Wall Street Journal“, das am Montag (19. Juni) online erschien, kam der 76-Jährige auf die Statue zu sprechen, die den Pool seines Hauses überragt. Auf die Frage, ob er sie mitnehmen wollte, als er das Haus verkaufte, antwortete der Schauspieler: „Ja, das wollte ich“.

Aber: Adele, die das Anwesen Berichten zufolge für 58 Millionen Dollar gekauft hat, hätte dies nur unter der Bedingung getan, dass die Statue bleibt. Der Schauspieler erlaubte ihr schließlich, diese zu behalten. Sie zeigt den Boxer Rocky Balboa aus den gleichnamigen Filmen. Stallone fügt in dem Gespräch über Adele hinzu: „Ich mag, was sie tut, sie macht es wunderschön.“

So sehen Villa und Statue aus:

Der US-amerikanischer Schauspieler, Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent hat nicht nur die Hauptrolle des berüchtigten Boxers gespielt, sondern auch die Figur des „Rocky Balboa“ 1976 geschaffen. Das 90-seitige Drehbuch dazu soll er in drei Tagen geschrieben haben.

Adeles aktuelles Album, „30“ wurde 2021 veröffentlicht.