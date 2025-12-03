Rocky: Das amerikanische Gesicht des Triumphs

Er hat das berühmteste demolierte Gesicht des Kinos: Rocky Balboa alias „The Italian Stallion“, der Underdog-Boxer, der gegen jede Chance zum Weltmeister aufsteigt. In sechs Filmen als Kämpfer und zwei als Trainer erzählt Sylvester Stallone die ur-amerikanische Story vom Aufstieg, Fall und Wiederaufstieg einer (fiktiven) Sport-Ikone.

Mit „Rocky“ gelang Sylvester Stallone 1976 der überraschende Durchbruch, und der 30-Jährige erzählte mit dem Märchen auch seine eigene Geschichte. Der Newcomer musste darum kämpfen, selbst die Hauptrolle spielen zu dürfen. Das Boxerdrama wurde zum Synonym für den Glauben an sich selbst – und legte den Grundstein für eine Filmreihe, die das Actionkino über Jahrzehnte prägen sollte.

Der neue Band „Rocky: Die komplette Filmsaga“ widmet sich dieser Legendenbildung vom Low-Budget-Projekt zum Welthit. Bei den Academy Awards 1977 setzte sich der Film gegen Favoriten wie „Network“, „All the President’s Men“ und „Taxi Driver“ durch und gewann Oscars für den Besten Film, die Beste Regie und das Beste Drehbuch – Stallone wurde oscarprämiert und spätestens in den 1980er-Jahren zum größten Actionstar des Kinos, neben Arnold Schwarzenegger.

Blick hinter die Kulissen

In Zusammenarbeit mit Stallone und MGM versammelt der Bildband ungesehene Dokumente und Fotos, darunter Aufnahmen des Sportfotografen Neil Leifer, ergänzt durch Produktionsnotizen und Interviews, die Stallone im Laufe seiner Karriere gegeben hat.

„Rocky: Die komplette Filmsaga“ zeichnet auch das Bild der politischen Zeitenwenden ab den 1970er-Jahren nach. Von zerstörten Träumen und Verlierern der Post-Nixon-Ära („Rocky I“ und „II“ über die turbokapitalistische Ära Ronald Reagans, in der Rocky Balboa zunächst zum Fashion-Sportler wird („Rocky 3“) und schließlich, auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs, gegen einen Sowjet um den Titel kämpft („Rocky IV“). Wer einen „Rocky“-Film sieht, weiß genau, in welchem Jahr er sich selbst befindet.

TASCHEN

„Rocky“

taschen.com

Hardcover, 25 x 34 cm, 3.08 kg, 320 Seiten

EUR 75