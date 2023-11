Roger Waters greift Annie Lennox wegen neutraler Haltung im Israel-Hamas-Krieg an

Auf dem Foto ist ein Mann zu sehen, der ein kleines Bündel weinend und anklagend in den Himmel hält. Darin womöglich eine Kinderleiche, und der Mann womöglich ein Palästinenser – die Herkunft des Bildes ist ungeklärt. Das Foto hat Roger Waters, eine der prominentesten Israel-Kritiker, am Dienstag (07. November 2023) auf X gepostet – als Teil einer Foto-Collage. Daneben der Screenshot eines Posts, den er womöglich selbst abgesetzt hatte, und in dem Eurythmics-Sängerin Annie Lennox angegriffen hat. Die Herkunft dieses Posts ist bislang auch ungeklärt.

Lennox gehört wie der ehemalige Pink-Floyd-Musiker zu den Unterstützern der BDS-Bewegung, die sich für einen kulturellen Boykott Israels stark macht. Viele werfen Roger Waters Antisemitismus vor (er bestreitet, ein Antisemit zu sein), er selbst kämpft lautstark für die Rechte der Palästinenser.

Seiner Musikerkollegin wirft Waters nun anscheinend Wankelmütigkeit vor sowie den Verlust eines klaren Blicks auf die Zustände im Kriegsgebiet von Gaza. „Liebe Annie Lennox“, psotet der 80-Jährige, „ich weiß, dass dein Herz am rechten Fleck sitzt, also höre bitte auf dich für beide Seiten stark zu machen. Es gibt keine gerechten Verhältnisse dort. Es gibt die Unterdrückten, die Palästinenser, und es gibt die Unterdrücker, die israelische Regierung. Der Unterdrücker ermordet die Unterdrückten nun seit 75 Jahren.“ Dann ein Aufruf Waters‘: „Schließe dich den Stimmen der Leute an, dem riesigen weltweiten Protest-Chor, und verlange, dass die israelischen Faschisten …“ Hier lässt Water den Ausgang des Satzes offen. Und postet stattdessen in Versalien: „Stoppt den Völkermord jetzt! Ohne ‚falls‘, ohne ‚und‘ und ohne ‚aber‘! Stoppt ihn jetzt!“.

In den ersten Tagen nach Beginn des Überfalls der Hamas auf Israel mit rund 1400 Toten (07. Oktober 2023), der dem Gegenschlag einer Militäroffensive in Gaza voranging, war es auffällig ruhig um Roger Waters. Zu den israelischen Opfern hat der Polit-Sänger sich bis heute nicht geäußert – als Kämpfe in Gaza-Stadt begannen, wurde er dann umso lauter, wie in einem X-Video-dokumentiert.

Ob Annie Lennox auf Waters‘ Verbalattacke reagiert hat, ist bislang nicht bekannt.