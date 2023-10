„Verpisst euch!“: Fans verlassen Konzerthalle, nachdem Roger Waters sie beschimpfte

Berichten zufolge soll Roger Waters Fans bei einem Konzert beschimpft haben, woraufhin mehrere die Konzerthalle verließen. Der Londoner Gig am Sonntag (8. Oktober) war einer von zwei Shows, bei denen Waters seinen „Dark Side Of The Moon Redux“ in voller Länge spielen sollte. Doch Zuschauer:innen waren überrascht, als der Sänger zunächst mehrere Absätze seiner Memoiren vorlas.

Wie „Men’s Journal“ berichtete: „Der Musiker kam 15 Minuten zu spät zu seinem geplanten Auftritt. Anstatt mit seinen Hits zu beginnen, begann Waters, von seinem Laptop Passagen aus seinen noch zu veröffentlichenden Memoiren „Dark Side of the Moon: Memoirs of a Lanky Prick“ vorlas.“

Als Waters auffiel, dass einige Fans unzufrieden mit dem Beginn der Show waren, soll er ihnen gesagt haben, sie sollen sich „verpissen“. Daraufhin sollen einige Fans das London Palladium verlassen haben.

Auf Reddit wird inzwischen über das Verhalten des Musikers diskutiert. Die Meinungen sind gespalten, doch etliche stehen auf der Seite der Fans, die das Konzert frühzeitig verließen. Ein User schreibt: „Ich glaube nicht, dass im Vorfeld angekündigt wurde, dass Roger 50 Prozent der Show von einem Laptop ablesen würde. Ich denke, es war absolut vernünftig anzunehmen, dass es ein komplettes Konzert sein würde … Aber ich denke, das Publikum hatte jedes Recht, mit der ersten Hälfte der Show unzufrieden zu sein. Ich weiß, dass ich es wäre.“

Auch auf X machten Fans, die an dem Abend anwesend waren, ihrem Unmut Luft: „Ich war gestern Abend im Londoner Palladium, um mir das Remake von Pink Floyds „Dark Side of the Moon“ mit Roger Waters anzusehen, und mir fehlen einfach die Worte, um es zu beschreiben, und das nicht im positiven Sinne. Was für ein egozentrischer Narzisst er doch ist. Wenn ich daran denke, dass ich gutes Geld bezahlt habe, um ihn zu sehen. Lektion gelernt.“