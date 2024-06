Am 25. Juli wird Roland Van Campenhout gleich zwei Gründe zum Feiern haben. Das besondere Datum markiert den 80. Geburtstag des Bluesmusikers. Als wäre das nicht schon Grund genug zum Anstoßen, veröffentlicht der Ex-Rory-Gallagher-Gitarrist ein neues Livealbum.

„roland & the deep blue sea“ sorgt für den zweiten Grund, in der Nacht zum 25. Juli die Gläser zu heben. Die LP wurde im südbelgischen Bonheiden in voller Bandstärke – neben RVC noch mit Keyboarder, zweitem Gitarristen sowie Bass und Schlagzeug – aufgenommen. Van Campenhout liefert insgesamt sechs Songs, davon fünf längere, allesamt zwischen rund neun und elf Minuten lang.

Roland Van Campenhout: So klingen die Songs

Der Opener „Out In The Rolling Sea“ wird in einer Pressemitteilung als „Psycho-Blues-Track“ beschrieben, geprägt von strikten Riffs und Wah-Wah-Sounds. „Turn Around And Take Me Home“, der nachfolgende Song, beginnt sanft mit schwebenden Gitarrenklängen und klagender Stimme. Mit „Fish In The Deep Blue Sea“ liefert Roland Van Campenhout einen Slow-Funk-Track. „Midnight Star“, die letzte Nummer des regulären Sets, dürfte sehr rockig werden, auch die Zugabe „Wake Up All The Death“ heizt mit reichlich Gitarren-Echos. Die zweite Zugabe „Under The Sea And Above“ als finales, dreieinhalb-minütiges Groove-Stück schließt die LP ab.

Mehr über Roland Van Campenhout:

Roland van Campenhout, oft auch einfach Roland genannt, begann erst in seinen Zwanzigern Musik zu machen. Ab 1969 wandte er sich dem Blues zu und hatte seinen Durchbruch als Musiker auf dem Festival Jazz-Bilsen. In den 1970er Jahren begann Roland, intensiv zu touren und veröffentlichte mehrere Alben, die ihn zu einer festen Größe in der europäischen Blues-Szene machten. Der Musiker ist nicht nur für seine Soloarbeiten bekannt, sondern hat auch mit vielen anderen Künstlern zusammengearbeitet und an zahlreichen Projekten teilgenommen. Viel Aufmerksamkeit erhielt Van Campenhout für seine Zusammenarbeit mit Rory Gallagher. So tourte er mit dem irischen Musiker um die ganze Welt. Die schönste Legende über Rory Gallagher stammt von Jimi Hendrix, der auf die Frage, wie es sich anfühlt, der beste Gitarrist der Welt zu sein, geantwortet haben soll: „Ich weiß nicht, aber frag doch mal Rory Gallagher“.