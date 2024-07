Zusammengefasst auf 18 CDs und zwei Blu-rays werden zahlreiche Live-Auftritte von Rory Gallagher auf „The BBC Collection“ dokumentiert. Drei Viertel der Audio-Aufnahmen werden erstmals veröffentlicht und auch die Konzertaufnahmen sind nun zum ersten Mal auf zwei Blu-rays erhältlich.

Wem das zu viel sein sollte, kann sich mit „The Best Of Rory Gallagher At The BBC“ über ein 2CD- und Triple-Vinyl-Set mit Aufnahmen von Gallaghers BBC-Fernsehauftritt freuen. Beide Sets erscheinen am 11. Oktober 2024, sind ebenfalls digital erhältlich und ab sofort vorstellbar.

Zusammengestellt aus Archivmaterial

Das „The BBC Collection“-Sammelset fasst 16 Jahre von Rory Gallaghers Live-Karriere zusammen. Dabei enthält es sein „Sight & Sound“-Konzert aus dem Jahr 1977, welches damals über Fernseher und Radio übertragen worden ist. Außerdem kann man den Auftritt des irischen Gitarristen und Sängers auf dem Reading Festival 1980 erneut erleben.

Auch sein „At Midnight“-Gig, der 1984 aus der Elster Hall in Belfast auf BBC übertragen worden ist, befindet sich im Set. Das komplette Material wurde aus den BBC-Archiven hervorgeholt und mithilfe von Rory Gallaghers eigenen Transkriptionsscheiben und Off-Air-Kassettenaufnahmen zusammengestellt.

Legendäre Gitarre wird versteigert

Was ebenfalls für Sammler interessant sein könnte: Rory Gallaghers Gitarren, Verstärker und weiteres Zubehör werden vom Auktionshaus Bonhams in Großbritannien versteigert. Darunter befindet sich auch sein Markenzeichen, der Fender Stratocaster aus dem Jahr 1961, den Gallagher komplett abnutzte und damit zur „erkennbarsten Strat der Rockgeschichte“ machte.

In seinen Besitz kam die Gitarre ursprünglich 1963, als er sie auf Kredit für 100 Pfund (ca. 127 Euro) dem Besitzer des „Crowley’s Music Stores“ in der irischen Stadt Cork abkaufte. Nun dürfen Fans am 17. Oktober in London darauf bieten. Zuvor gibt es vom 11. bis 17. Oktober allerdings noch eine Vorbesichtigung in der englischen Hauptstadt, bei der man sich alle Stücke anschauen kann.