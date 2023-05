Rory Gallagher: „All Around Man – Live in London“ erscheint im Juli

Mit „All Around Man – Live in London“ erscheint am 7. Juli 2023 eine neue Platte des Gitarristen Rory Gallagher. Die Aufnahmen entstanden im Dezember des Jahres 1990, als Gallagher an zwei Abenden Shows im Londoner O2-Forum spielte, das damals noch „Town & Country Club“ hieß. Der irische Blues-Musiker hatte im Mai desselben Jahres sein elftes und letztes Studio-Album „Fresh Evidence“ herausgebracht und war damit auf Tour gegangen. Neben Live-Versionen von Songs der Platte, präsentierte er auch Titel des 1987er Albums „Defender“ und andere Favoriten aus Gallaghers Karriere. „All Around Man – Live in London“ wird Doppel-CD und als Dreifach-LP veröffentlicht.

Rory Gallagher war ein irischer Musiker, Komponist und Produzent. Er gründete 1966 das Bluesrock-Trio Taste, das in Großbritannien und Europa erfolgreich war, bevor er eine Solokarriere startete. In den 1970er und 1980er Jahren veröffentlichte er Musik und verkaufte weltweit mehr als 30 Millionen Tonträger. ROLLING STONE wählte Gallagher auf Platz 57 der größten Gitarristen aller Zeiten. Er verstarb 1995.

Titelliste:

CD1

Continental Op

Heavens Gate

Don’t Start Me Talkin‘

Kid Gloves

Mean Disposition

The Loop

Tattoo’d Lady

The King of Zydeco

Moonchild

Out On The Western Plains

Ride On Red, Ride On

Walkin Blues

Empire State Express

CD2

Shadow Play

I Wonder Who

Shin Kicker

Middle Name

When My Baby She Left Me

Ghost Blues

Messin‘ With The Kid

Keep A Knockin‘

Bullfrog Blues

All Around Man