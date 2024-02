Unveröffentlichter Jimi-Hendrix-Song landet auf dem Mond

Eine Zeitkapsel, die bis zu einer Milliarde Jahre überleben soll, ist vergangene Woche auf dem Mond gelandet. Die Kapsel beinhaltet Musik von insgesamt 222 Musiker:innen, die in ein Archiv der Landefähre „Odysseus“ eingebaut wurden. Darunter auch ein nie veröffentlichter Song von Jimi Hendrix.

Musik von zahlreichen Künstler:innen auf dem Mond

Das Raumfahrzeug landete als erste private Landefähre am 22. Februar auf dem Mond. Der Geschäftsführer des Raumfahrtunternehmens Space Blue, Dallas Santana, der die Idee für die Zeitkapsel hatte, erklärte gegenüber „Billboard“, dass in der Kapsel neben dem Lied von Hendrix auch 50.000 Songs von u.a. Marvin Gaye, Santana, Chuck Berry, Sly & the Family Stone und Bob Marley enthalten sind.

„Songs, die noch nie veröffentlicht wurden – sie sind jetzt auf dem Mond“, sagte Santana und deutete an, dass das Hendrix-Stück aus der Zeit stammt, bevor er die Jimi-Hendrix-Experience gründete. „Die Welt wird davon erfahren.“

„Wir haben den ‚Summer of Love‘ auf den Mond gebracht“

Am 20. Juli 1969 betraten Menschen zum ersten Mal den Mond, nur wenige Wochen später erreichte der „Summer of Love“ seinen Höhepunkt, als sich 460.000 Menschen auf dem Woodstock-Musikfestival versammelten, in einem Geist des friedlichen Miteinanders, an den diese Kapsel erinnern soll. Auf die Tatsache eingehend, dass das ursprüngliche NASA-Mond-Programm mit dem Aufkommen der Hippie-Bewegung zusammenfiel, sagte Santana: „Wir brauchen gerade jetzt Frieden auf der Erde. Wir haben den ‚Summer of Love‘ auf den Mond gebracht, die Menschen, Künstler:innen und Botschaften, die die Erde jetzt braucht.“

Der Unternehmer hofft, dass die Zeitkapsel – die auch viele nicht-musikalische Errungenschaften enthält, darunter Gemälde von Rembrandt und Van Gogh – den Geist der Woodstock-Generation „wieder aufleben“ lassen wird.

Ebenfalls in dem Archiv auf dem Mond ist der hochgelobte Dokumentarfilm „Climate Refugees“ aus dem Jahr 2010. Sein Regisseur, Michael P. Nash, sagte dazu: „Für den Fall, dass wir uns mit einer Atomwaffe in die Luft sprengen, ein Meteor uns trifft oder der Klimawandel uns auslöscht, befindet sich ein Zeugnis unserer Geschichte auf dem Mond.“