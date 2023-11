ROLLING STONE präsentiert: Kitty Liv auf Tour 2024

Foto: Dean Chalkley. All rights reserved.

Mit ihrem Mix aus dem R’n’B, Swing, Blues, Country und Grassroots-Folk der 1940er- und 1950er-Jahre wurde die aus dem Londoner Stadtteil Kentish Town stammende Familien-Band Kitty, Daisy & Lewis im neuen Jahrtausend bekannt.

Auf antiken OriginalInstrumenten performt, verliehen die drei Geschwister, unterstützt von ihren Eltern an Schlagzeug und Gitarre, diesen traditionellen Genres einen frischen Anstrich. Sie komponierte nicht nur alle ihre Songs selbst, sie produzierten sie auch in ihrem eigenen Durham Sound Studio in Camden.

Nach rund 20 gemeinsamen Jahren sucht Kitty Durham nun als erste der Geschwister eine Solo-Karriere. Bereits seit einigen Jahren arbeitet die jüngste der drei an ihren eigenen Songs, die sie stilistisch noch einmal von einer ganz anderen Seite zeigen.

Als ihre wichtigsten Einflüsse für ihre Solomusik nennt sie die Neo-Soul-Stars Erykah Badu und D’Angelo einerseits,

andererseits aber auch den Roots-infizierten Sound der Blues-Legende Howlin’ Wolf und den klassischen Soul eines Al Green.

Dabei adaptiert Kitty Durham, die sich als Solokünstlerin Kitty Liv nennt, diese Klang- und Ästhetik-Merkmale, um von dort aus ihre ganz eigene, absolut zeitlose Klangästhetik zu kreieren. Mit „The River That Flows“ veröffentlichte Kitty Liv bereits 2021 eine erste Solo-EP. Mit „Sweet Dreams“, der unlängst erschienenen ersten Single ihres für Anfang 2024 angekündigten Solo-Debütalbums, macht Kitty Liv nun aber Ernst mit ihrem Alleingang.

Im März spielt Kitty Liv die Songs ihres Debüts auf vier Deutschland-Konzerten, präsentiert von ROLLING STONE.

Kitty Liv live 2024