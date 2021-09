ROLLING STONE Beach: 17 neue Namen, darunter Tocotronic, Element of Crime und Blumfeld

Foto: picture alliance / dpa, Britta Pedersen. All rights reserved.

Am 5. und 6. November 2021 ist es nach der letztjährigen Corona-Zwangspause endlich wieder soweit: Der ROLLING STONE Beach am Weissenhäuser Strand öffnet seine Tore.

Wir geben 17 neue Namen bekannt. Tocotronic, eine der wichtigsten Bands dieses Landes, sind dabei – genau wie Element of Crime, die immer wieder gern gesehen Gäste bei uns an der Ostsee sind.

Sophie Hunger ergänzt das Programm ebenso wie das schwedische Sextett Friska Viljor. Mit Blumfeld kommen die „Gründerväter“ der Hamburger Schule. Stoner- und Psychedelic Rock bieten die Berliner von Kadavar, die uns unlängst live begeisterten.

Die Kanadier The Dead South kommen an den Strand, genauso wie die australische Singer-Songwriterin Kat Frankie. Niels Frevert kehrt außerdem nach sieben Jahren an die Ostsee zurück.

Zwei weitere Urgesteine der Hamburger Schule bereichern das Line-Up: Die Regierung und Flowerpornoes. Ambient-Folk liefert Cassandra Jenkins, und die feministische Band Big Joanie ist einer der meistdiskutierten Acts der britischen Live-Szene – und mit ihrem Punkrock beim ROLLING STONE Beach genau richtig aufgehoben. George Hennessey vereint die Gegensätze von Grunge und Britrock.

Im Rock angesiedelt ist auch Dead Star Talk, und mit Betterov reiht sich nicht nur eine ungeschliffene Mischung aus Indie-Rock und Post-Punk, sondern ebenso eine der spannendsten neuen Stimmen der deutschsprachigen Musiklandschaft ein. Die Waliser Buzzard Buzzard Buzzard komplettieren mit ihrem Classic Rock die Band-Bestätigungswelle.

Aufgrund von coronabedingten Tourverschiebungen gibt es leider Absagen von Modest Mouse, Sleaford Mods, Warpaint, Tito & Tarantula und Lucy Dacus.

Insgesamt gibt es an dem Wochenende 28 Konzerte auf vier Bühnen zu sehen. In Kürze werden noch weitere Rahmenprogrammpunkte bekannt gegeben, um das diesjährige Festivalerlebnis gelungen abzurunden.

Mit der Veröffentlichung der Tagesverteilung geht heute ein limitiertes Kontingent an Tagestickets in den Verkauf. Außerdem ist noch ein limitiertes Kontingent an Kombitickets ohne Übernachtung verfügbar. Wer sich das Festival nicht entgehen lassen möchte, kann sich unter der Buchungs-Hotline 01806 853 953 (0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) oder auf rollingstone-beach.de/tickets noch eine Eintrittskarte sichern.

ROLLING STONE Beach ist eine Veranstaltung von der FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH in Kooperation mit dem ROLLING STONE Magazin.

Bestätigt für den ROLLING STONE Beach 2021:

Freitag

ELEMENT OF CRIME | THEES UHLMANN & BAND

FRISKA VILJOR | BLUMFELD | THE DEAD SOUTH | NIELS FREVERT

DIE REGIERUNG | BEANS ON TOAST | THE SHERLOCKS

DIE KERZEN | DAVID KEENAN

GEORGE HENESSEY | BETTEROV

Samstag

TOCOTRONIC

THE UNDERTONES | SOPHIE HUNGER

KADAVAR | KAT FRANKIE | DIE STERNE | ENNO BUNGER

FLOWERPORNOES | ILGEN-NUR | THE SCREENSHOTS

CASSANDRA JENKINS | BIG JOANIE | DREAM WIFE

DEAD STAR TALK | BUZZARD BUZZARD BUZZARD