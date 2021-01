ROLLING STONE Beach 2021: Erste Bandwelle mit Modest Mouse und Sleaford Mods

Foto: Getty Images, Tim Mosenfelder. All rights reserved.

Eigentlich müssen wir nicht noch einmal beklagen, wie sehr wir Konzerte und Festivals vermissen – aber hey, wir vermissen sie schmerzlich! Und wie schön, dass unser geliebtes Festivalzelt nun am Horizont leuchtet: Am 5. und 6. November soll am Weissenhäuser Strand ROLLING STONE Beach neu durchstarten, nachdem es 2020 wegen des furchtbaren Virus pausieren musste.

Erste Bands und Künstler*innen sind bestätigt: Beliebte Gewährsleute wie Modest Mouse, Thees Uhlmann und die Undertones, Warpaint aus Los Angeles und Dream Wife aus London, die wunderbaren Sterne um Frank Spilker und die großartige Lucy Dacus, die wüsten Sleaford Mods und die tolle Ilgen-Nur – um nur ein paar zu nennen.

Tickets und Infos gibt es ab sofort unter rollingstone-beach.de. Infos auch telefonisch unter 01806 – 853 953 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf).



ROLLING STONE Beach 2021 – Line-Up

Modest Mouse

Thees Uhlmann & Band

The Undertones

Sleaford Mods

Warpaint

Tito & Tarantula

Die Sterne

Enno Bunger

Lucy Dacus

Ilgen-Nur

The Screenshots

Beans on Toast

The Sherlocks

Dream Wife

Die Kerzen

David Keenan