ROLLING STONE Beach 2025: Das Official Aftermovie

Seid ihr bereit für ein wenig Nostalgie? Wir blicken zurück auf großartige Musik, Strandmomente und ein Wochenende, das verbindet. 🤍 Danke an alle, die das ROLLING STONE Beach Festival wieder so besonders gemacht haben. Bis zum nächsten Jahr! ✨

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

ROLLING STONE Beach 2026: Vorverkauf gestartet – Tickets & Infos

Gerade erst haben sich 3500 begeisterte Gäste auf den Heimweg gemacht, da heißt es für Rockfans bereits wieder: Ohren spitzen. Der Vorverkauf für den ROLLING STONE Beach 2026 hat begonnen. Das Festival steigt am 13. und 14. November 2026 erneut im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand.

So kommt man an Tickets

Alle Infos und Tickets sind hier zu finden. Der Vorverkauf läuft bereits. Festivalbesucher von 2025 sparen die Buchungsgebühr, wenn sie bei ihrer Bestellung für 2026 die Buchungsnummer aus dem Vorjahr angeben. Abonnenten des ROLLING STONE erhalten zusätzlich 15 Euro Rabatt pro gebuchter erwachsener Person.

Verfügbar sind Festivalpässe mit und ohne Unterkunft. Beide Leistungen können – solange verfügbar – getrennt voneinander erworben werden.

Ohne Übernachtung kostet eine Karte 152,75 Euro. Sie ist auf Eventim erhältlich – und schon jetzt heißt es schnell sein: Laut Eventim ist die Veranstaltung sehr beliebt, die Nachfrage enorm hoch.

Der Festivalpass umfasst das gesamte Wochenende mit Zugang zum Veranstaltungsgelände. Mit dem Festivalbändchen kann man das Gelände während der Veranstaltungszeiten beliebig betreten und verlassen. Die Übernachtung ist nicht im Preis enthalten.

Deals für Unterkünfte sind ab 406 Euro zu buchen. Diese Preise enthalten den Eintritt zu allen Tages- und Abendveranstaltungen, Eintritt ins Subtropische Badeparadies, zwei Übernachtungen in der gewählten Kategorie während des Veranstaltungszeitraums, die Kurtaxe und die Buchungsgebühr.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2025 war ein voller Erfolg

2026 findet das Festival, das vom ROLLING STONE präsentiert wird, bereits zum 17. Mal statt. Die 16. Ausgabe ging am 23. November 2025 erfolgreich zu Ende und bot ein Line-up feinster Rock-Acts: So begeisterte am ersten Festivaltag der Headliner Black Rebel Motorcycle Club mit einem Live-Set aus Fuzz, Blues und Großstadtmelancholie – ein routinierter Abriss mit wuchtiger Performance.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zuvor hatten Chuck Prophet & His Cumbia Shoes, We Are Scientists, Billy Nomates, Friska Viljor, My Ugly Clementine, Night Moves, Sophia Kennedy, Roo Panes, Nichtseattle, Dubinski, Amos The Kid und Nyssa eine Mischung aus melodischem Indie, warmer Pop-Poesie und kantigen Sounds geliefert.

Am zweiten Festivaltag folgten Konzertmomente zwischen rauer Gitarrenpower und emotional aufgeladenen Klangsphären von Bob Mould Band, Jon Spencer & Band, Die Sterne, Joan As Police Woman, MRCY, Hamish Hawk, Bilk, Das Paradies, Jade Bird, Christin Nichols, Stella Bridie, Finn Forster, Old Mervs und The Truffauts, bevor Mogwai das große Headliner-Finale hinlegten. Wie ROLLING STONE berichtet: ein Wochenende voller Live-Energie und musikalischer Vielfalt, der schon jetzt Vorfreude weckt auf den ROLLING STONE Beach 2026.