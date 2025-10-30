ROLLING STONE Beach: Warum wir uns auf Chuck Prophet freuen

Weshalb ich den ROLLING STONE BEACH so liebe – und eine Suchanzeige

Den amerikanischen Songwriter und Gitarristen Chuck Prophet, der schon in den Achtzigern mit Green On Red einige unschlagbare Platten gemacht hat, schaue ich mir eigentlich immer an, wenn er in der Stadt ist, weil ich danach jedes Mal sehr viel bessere Laune habe.

Während des letzten ROLLING STONE Beach stand ich noch unter Einfluss des Konzertes, das er wenige Tage zuvor im Berliner Privatclub mit seiner Band Cumbia Shoes gegeben hatte, das er mit den Songs seines seiner Krebserkrankung abgerungenen, von kolumbianischer Cumbia-Musik inspirierten Albums „Wake The Dead“ zu einer großen Feier des (Über-)Lebens gemacht hatte.

Davon erzählte ich beim alljährlichen Talk mit den Festivalbesucher:innen und nicht wenige wünschten sich, Prophet bei der nächsten Ausgabe des ROLLING STONE Beach zu sehen. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und wir nun den Mann, der auch in kleinen Kaschemmen die größte Rock’n’Roll-Show der Welt aufziehen kann, nun am Weissenhäuser Strand begrüßen können.

Ein besseres Mittel gegen Winterdepression gibt es nicht.