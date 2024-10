ROLLING STONE im November: 30 Jahre – 300 Lieblingsalben

Themen der Novemberausgabe

30 Jahre ROLLING STONE

1994 wurde der deutsche RS gegründet. Ein Rückblick – gemeinsam mit Bands und Musiker:innen, die damals ebenfalls anfingen

Von Arne Willander

Jeff Tweedy

Von Maik Brüggemeyer

Michael Patrick Kelly

Von Maik Brüggemeyer

Whigfield

Von Sebastian Zabel

Jake Bugg

Von Birgit Fuß

Placebo

Von Birgit Fuß

Tocotronic

Von Jürgen Ziemer

300 Lieblingsalben aus 30 Jahren

30 Autor:innen, die unser Heft geprägt haben, wählen ihre absoluten Lieblingsalben von 1994 bis 2024. Und jedes Jahr ist vertreten

15 Jahre ROLLING STONE Beach

Auch am Weissenhäuser Strand wird Jubiläum gefeiert: Zum 15. Mal findet unser Lieblingsfestival statt. Ein Rückblick auf große Momente

Die Ticketpreis-Spirale

Auch das begann 1994: Der massive Anstieg der Konzertticketpreise und was dahintersteckt

Von Torsten Groß

The Mix

Campino

In seinem neuen Buch erzählt Campino von seiner Liebe zur Gebrauchslyrik und dem eigenen Weg als Songschreiber. Parallel wird bei den Toten Hosen aber auch schon weitergedacht

Von Birgit Fuß

The Cardigans

Mit einer Singles-Sammlung erinnern The Cardigans an die Glorie der 90er-Jahre, als sie an ABBA anknüpften und B-Seiten wichtig waren. Ein Gespräch mit Nina Persson

Von Sassan Niasseri

Cumgirl8

Die New Yorker Band Cumgirl8 verschmilzt Aktivismus und Performance mit PostPunk, Synth-Wave, Elektronik und experimentellen Klängen

Von Marie Mosebach

Our Girl

Die Londoner Band Our Girl befreit sich mit ihrem zweiten Album – ganz nach dem Vorbild von Big Thief

Von Jil Delling

HISTORY: Kraftwerk

Vor 40 Jahren erschien „Autobahn“ von Kraftwerk und nahm sowohl Synthie-Pop als auch Techno vorweg

Von Sebastian Zabel

Q&A: Tears For Fears

Roland Orzabal und Curt Smith von Tears For Fears über ihr erstes Live-Album und ihr Vermächtnis

Von Sassan Niasseri

PLUS

Warmduscher, Kris Kristoferson und einige mehr

Reviews

MUSIK

Neues von Soccer Mommy und 83 weitere Rezensionen

FILM, SERIEN & LITERATUR

„Riefenstahl“ und 18 weitere Rezensionen

Playlist: Rare Trax im November

Passend zum großen Jubiläums-Special haben wir einige der schönsten Songs seit 1994 ausgewählt

1. Bright Eyes „Four Winds“

Dieser so verzweifelte wie jubilierende Protestsong vom Bright-Eyes-Meisterwerk „Cassadaga“ gehört fraglos zu Conor Obersts besten Stücken.

2. Blumfeld „Status: Quo Vadis“

Jochen Distelmeyers Hinwendung zur melodieverliebten Pop-Grandezza von „Old Nobody“ verblüfft auch noch ein Vierteljahrhundert später.

3. Rilo Kiley „The Execution Of All Things“

Der Titelsong vom zweiten Album der fabelhaften IndieRock-Band um Sängerin und Songschreiberin Jenny Lewis war tatsächlich ein kleiner Hit.

4. Lloyd Cole „Vin Ordinaire“

Mit seiner damaligen Begleitband The Negatives veröffentlichte Cole im Jahr 2000 einige seiner besten Songs. Fiel damals kaum jemandem auf.

5. John Grant „Marz“

Bittersüße Kindheitserinnerung von Grants grandiosem Debütalbum. Klaviertöne rinnen wie Sand durch die Finger.

6. Ja, Panik „Libertatia“

Andreas Spechtl und Co. schenkten uns 2014 eine der schönsten Pop-Utopien der letzten 30 Jahre.

7. Bonnie „Prince“ Billy „The Way“

Vor dieser anmutigen Folk-Ballade, für die Will Oldham kaum mehr als eine Gitarre, ein Cello und seine Stimme braucht, möchte man niederknien.