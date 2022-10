ROLLING STONE Beach: Neue Bandwelle und Timetable

ROLLING STONE gibt die zweite Bandwelle für unser Festival ROLLING STONE Beach bekannt, dass in diesem Jahr am 11. und 12. November 2022 und wie immer im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand stattfinden wird. Außerdem ist der Timetable nun online.

Jochen Distelmeyer wird beim RSB die Songs seines neuen Albums „Gefühlte Wahrheiten“ vorstellen. Sofia Portanet präsentiert auf ihrem Debütalbum „Freier Geist“ deutsche Pop-Songs.

Flasher müssen ihren Auftritt leider absagen –stattdessen beehren uns nun Sea Girls. Public Service Broadcasting, Tallies, Goat Girl und Intergalatic Lovers komplettieren das Line-up des ROLLING STONE Beach 2022.

Auch zu den Lesungen gibt es Neuigkeiten: Neben Markus Kavka werden auch Jan Müller (Tocotronic) & Rasmus Engler aus ihrem gemeinsamen Roman „Vorglühen“ vorlesen. Eric Pfeil, langjähriger ROLLING-STONE-Autor, stellt sein neues Buch „Azurro: Mit 100 Songs durch Italien“ vor.

Alle Infos zum Timetable, Rahmenprogramm und vielem mehr sind unter rollingstone-beach.de zu finden.

Tickets:

Mittlerweile sind nur noch wenige Tickets und Übernachtungsmöglichkeiten verfügbar. Ein begrenztes Kontingent an Tagestickets ohne Übernachtung ist ab 69 € erhältlich. Alle, die noch nicht gebucht haben, können sich Tickets unter der Buchungs-Hotline 01806 853 953 (0,20 €/ Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/ Anruf) oder auf rollingstone-beach.de/tickets sichern.

Lineup:

Freitag

MAXIMO PARK

BLOOD RED SHOES | GET WELL SOON

AMYL AND THE SNIFFERS | PUBLIC SERVICE BROADCASTING

MIDLAKE | BLACK COUNTRY, NEW ROAD | BETTEROV

SEA GIRLS | TALLIES | THE PALE WHITE | SPRINTS

ENOLA GAY | EADES

Samstag

TEENAGE FANCLUB

RIDE | CHUCK RAGAN | JOCHEN DISTELMEYER

DRANGSAL | THE WAVE PICTURES

GOAT GIRL | TALK SHOW | SOFIA PORTANET | THE HEAVY HEAVY

INTERGALACTIC LOVERS | CHARLOTTE OC

PRESS CLUB | OSKAR HAAG

Mit Lesungen von:

JAN MÜLLER & RASMUS ENGLER

MARKUS KAVKA | ERIC PFEIL