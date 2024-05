Jochen Distelmeyer ist bekannt als Sänger und Gitarrist von Blumfeld. Doch der Musiker kann nicht nur rockig und laut, sondern auch sanft und gefühlvoll. Diese Seite von Distelmeyer können Fans ab September 2024 selbst kennenlernen. Der 57-Jährige geht im Herbst auf Akustik-Tour.

Seine drei Bandkollegen von Blumfeld wird der Sänger auf seiner Tour nicht dabei haben. Er reist mit einer Solo-Akustikshow in sechs Städte Deutschlands. Das Abschlusskonzert findet in Zürich statt.

Jochen Distelmeyer bietet großes Repertoire

Ob Blumfeld-Songs, eigene Lieder oder Coverversionen – Fans können sich bei den Shows auf alles freuen. In exklusiv intimem Rahmen singt er Kompositionen aus alles Phasen seines Schaffens. „Howdy ihr Lieben“, begrüßt Distelmeyer seine Fans auf Instagram, gefolgt von der Ankündigung der „Gefühlte Wahrheiten – Solo Acoustic Tour“. Den Post schließt der Bielefelder mit den Worten: „One Love, Team JD“ ab.

Mit Blumfeld hat Jochen Distelmeyer dazu beigetragen, die deutsche Indie-Szene zu formen und deutsche Texte in der Popmusik salonfähig zu machen. Seine Songs sind oft poetisch und voller Anspielungen auf Werke von Autoren wie Franz Kafka, Friedrich Nietzsche und Thomas Bernhard. Musikalisch reicht sein Einfluss von Punk über New Wave bis hin zu klassischem Pop und Rock.

Nach der Auflösung von Blumfeld im Jahr 2007 begann Distelmeyer eine Solokarriere. Sein erstes Soloalbum „Heavy“ erschien 2009 und zeigte eine andere musikalische Seite von ihm, die stärker in Richtung Pop und Soul ging. Das neuste Werk „Gefühlte Wahrheiten“ aus dem Jahr 2022 bringt der Musiker nun auf Akustik-Tournee.

Ist auch ein Beyoncé-Cover geplant?

Wie Jochen Distelmeyer bereits angekündigt hat, wird er auf Konzertreise neben eigenen Songs auch Cover spielen. Vielleicht können sich Fans auf eine Eigeninterpretation eines Beyoncé-Hits freuen. Denn das neue Album „Cowboy Carter“ findet der Sänger ein gelungenes Werk. „Die Songs sind welche, und der an Country orientierte Sound steht ihr. Als wäre sie in ihrem Element und hätte wirklich etwas zu sagen, was ihr wichtig ist. Das zum Squaredance aufspielende ,Texas Hold ’Em‘ ist leichtfüßig und freundlich und geht mit seinen subtilen Endzeitbotschaften gut ins Ohr. ,16 Carriages‘ entwickelt mit opulentem Cottonfield-Whiplash-Mantra einen erzählerischen Sog, in dem Knowles’sche Kindheitserinnerungen und afroamerikanische Sklavereierfahrung einander durchdringen. Es klingt wie ein Befreiungsschlag und ist anrührend, ehrlich, deep, kräftig und schön. Beinah erhaben“, so der Sänger.

GEFÜHLTE WAHRHEITEN Solo Acoustic Tour 2024

Im Herbst beginnt die Akustik-Tournee von Jochen Distelmeyer – ROLLING STONE präsentiert. Die erste Show wird er am 15.09. in Dresden spielen. Darauf folgen fünf weitere Deutschland-Konzerte, bis es dann am 01.10. zum krönenden Abschluss in die Schweiz geht – in Zürich wird Distelmeyer den letzten Gig spielen. Tickets gibt es ab sofort hier zu erwerben, die Ticketpreise beginnen bei 31,50 Euro.

Das sind alle Stopps auf der Tournee: