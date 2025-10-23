RS Beach: Warum wir uns auf Nichtseattle und The Truffauts freuen

Man könnte ja meinen, es wäre ein schlechtes Jahr für deutsche Bands, wenn beim ROLLING STONE Beach weder Element Of Crime noch Kettcar noch Thees Uhlmann spielen – aber weit gefehlt! Diesmal lohnt es sich besonders, das große Zelt mal zu verlassen, auch wenn mir das immer schwer fällt, weil dort die Euphorie des Publikums oft so mitreißend ist.

Aber es wäre ja gelacht, wenn das meinen beiden „Geheim“-Tipps nicht genauso gelingt. Im Grunde beweisen sie an unterschiedlichen Enden des Spektrums, wie lebendig und vielseitig der sogenannte Indie-Rock im Jahr 2025 immer noch ist – auch wenn das Wort heute fast altmodisch klingt. Nichtseattle heißt das Projekt der Berlinerin Katharina Kollmann, die als Songschreiberin, Sängerin und Gitarristin seit „Kommunistenlibido“ (2022) zeigt, was in Sachen eigensinnige Melodien und kluge Texte alles geht.

Sie guckt sich die Welt genau an, ihre eigenen Probleme aber auch – und statt in Selbstmitleid zu versinken, nimmt sie es lieber mit Humor. Ihre Alltagsbeobachtungen sind so gnadenlos wie originell; auch auf dem aktuellen Album „Haus“ (2024) geht es nicht gerade heimelig zu.

The Truffauts endlich beim ROLLING STONE Beach

Mit Schrammelgitarren kennen sich The Truffauts ebenfalls aus – schon seit den späten 80er-Jahren. Nach all den Jahren und vielen verdienten Vier-Sterne-Rezensionen kommen die Nürnberger jetzt endlich zum Weissenhäuser Strand. Eine weite Reise für die Gründungsmitglieder Sänger/Bassist Jean-Jacques Boucher und Gitarrist/Sänger Ronald Chateauroux und ihre beiden neueren Kollegen, Gitarrist Olivier Durange und Schlagzeuger Monsieur Accèle, eine Freude für uns.

Ob sie nun englisch oder französisch singen, ihre charmante Rockmusik lebt von einer immer wieder erstaunlichen Dynamik und einem Referenzreichtum, der einen staunen lässt. Ihr jüngstes Album „Refrain“ schwankt herrlich zwischen unwiderstehlichem Pop und zickigeren Garagen-Sounds. Hier gibt es viel zu entdecken!

Nichtseattle treten am Festivalsamstag und The Truffauts am Festivalsonntag. Mehr Infos zum ROLLING STONE Beach findet Ihr hier.

