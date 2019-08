ROLLING STONE Beach: Streng limitiertes Kontingent an Tagestickets erhältlich + Unterkunft

Drei Tage Festivalatmosphäre vom Feinsten: Wir verlosen Tickets für das Rocco del Schlacko.

Im beschaulichen Püttlingen hält für drei Tage der Wahnsinn Einzug! 24.000 Rock- und Partyverrückte pilgern auf den Sauwasen. Hier bringen die richtig Großen aus Rock, Pop und Independent die Luft zum Kochen. Der Sauwasen hat schon viel erlebt: Die Donots starteten Staubraketen, der Platz bebte zu den Billy Talent, Rise Against, Beatsteaks, Sportfreunde Stiller, Marteria, Mando Diao, The Hives und viele mehr sorgten für Glücksgefühle bei den Besuchern. Das sind wohl auch die Gründe dafür, dass jedes Jahr Mitte August für ein paar Tage die Autobahnen verstopft sind. Dann will jeder dahin: Mitgröhlen, sich in Ekstase tanzen, einfach ein saugeiles…