ROLLING STONE im Dezember: The Beatles + Reissue-Special

Die Themen der Dezember-Ausgabe

The Beatles

Die Geschichte der Tagebücher des Fab-Four-Vertrauten Mal Evans sowie alles zum letzten Song der Band und den neuen Stereo-Mixes des „Roten“ und „Blauen Albums“

Von Maik Brüggemeyer

Unsere 50 liebsten Reissues

So viele Geschenke? ROLLING-STONE-Autor:innen über das perfekte Reissue und ihre liebsten Neuauflagen klassischer Alben

Von Maik Brüggemeyer, Wolfgang Doebeling, Jörg Feyer, Birgit Fuß, Jan Jekal, Sassan Niasseri, Arne Willander & Sebastian Zabel

Bar Italia

Das Londoner Trio ist Englands große Indie- und Post-Rock-Hoffnung. Mit dem vierten Album tritt es aus dem Underground ins Rampenlicht

Von Jörn Schlüter

RS-Essay: No Future

Die alte Punk-Mentalität des „No Future“ ergreift zunehmend Teile der Deutschen – sie werden immer fatalistischer. Ein Analyseversuch

Von Peter Unfried

Mannequin Pussy

Bei Mannequin Pussy geht es rund: Im März wird es ein neues Album geben, und auf Tournee ist ihr Ziel die kollektive Katharsis

Von Andy Greene

Liebeslieder

Hauptthema im Pop ist die Liebe. Aber was macht ein gutes Liebeslied aus? Und lässt sich das generationsübergreifend beantworten?

Von Aron Boks

The Mix

Cat Power

Chan Marshall hat in der Royal Albert Hall ein legendäres Konzert ihres Meisters Bob Dylan nachempfunden

Von Maik Brüggemeyer

Emeli Sandé

Ihr Debüt brach im UK alle Rekorde. Zehn Jahre später hat Emeli Sandé ein neues Selbstvertrauen entwickelt

Von Samira Joy Frauwallner

HISTORY: Van Halen

Vor 40 Jahren veröffentlichten Van Halen „Jump“, ihren einzigen US-Nummer-eins-Hit – ausgerechnet ein Keyboard-Stück!

Von Birgit Fuß

Amos Lee

Der Songschreiber Amos Lee hat ein ganzes Album mit Songs seiner Heldin Lucinda Williams aufgenommen

Von Jörg Feyer

Q&A: Agnetha Fältskog

Die ABBA-Sängerin über die neue Fassung ihres Albums „A“, ihre Zurückgezogenheit und Ratschläge für Jüngere

Von Sassan Niasseri

Madness

Nach sieben Jahren gibt es wieder ein Album der britischen Institution Madness: einen Song-Reigen in drei Akten, der die menschliche Komödie zeigt

Von Max Gösche

PLUS

The Shindellas, The Sleeping Souls und einige mehr

Reviews

MUSIK

Neues von Peter Gabriel und 72 weitere Rezensionen

RS-GUIDE: Stephen Malkmus

Sassan Niasseri über das Werk des Oberslackers – mit Pavement und solo

FILM, SERIEN & LITERATUR

„Mickey Mouse Cartoons/Silly Symphonies“ und 18 weitere Rezensionen

Playlist: New Noises im Dezember

Von Besinnlichkeit kann auf unserer Dezember-Playlist keine Rede sein: The Vaccines reaktivieren den Indie-Rock-Spirit der Nullerjahre, The Shindellas begeistern mit R&B, und Amos Lee huldigt einem Idol

The Vaccines „Sometimes, I Swear“

Nach dem 2021 untergegangenen „Back In Love City“ hissen die Westlondoner mit einem neuen Album und hymnisch-halsbrecherischen Stücken wie diesem wieder die Flagge des Indie-Rock im Stil der Nullerjahre.

The Shindellas „Last Night Was Good For My Soul“

The Shindellas kommen aus Nashville, nicht gerade eine Talentschmiede für R&B- Gruppen. Tamara Chauniece, Stacy Johnson und Kasi Jones begeistern mit einer eleganten Mischung aus Soul, Funk und Disco-Pop.

The Sleeping Souls „Remember Boann“

Bislang traten The Sleeping Souls vor allem als Begleitband von Frank Turner in Erscheinung. Auf ihrem Debütalbum entfalten sie einen experimentellen und elegischen Folk-Rock-Sound.

Amos Lee „Fruits Of My Labor“

Der Songschreiber aus Philadelphia erweist mit „Honey­ suckle Switches: The Songs Of Lucinda Williams“ der Americana-Meisterin anrührend Reverenz. „Fruits Of My Labor“ deutet Lee zu beseeltem Gospel-Folk um.

Harp „Throne Of Amber“

Harp ist das gemeinsame Projekt des ehemaligen Midlake-Sängers Tim Smith und seiner Frau, Kathi Zung. In „Throne Of Amber“ barmt Smith so entrückt wie Thom Yorke zu Zeiten von „The Bends“.

Al Lewis „Never Be Forgotten“

Auf seinem neuen Album „Fifteen Years“ verarbeitet der walisische Sänger und Songschreiber den Tod seines Vaters und transzendiert seine Trauer in tröstlichen, beinahe schon altersmilden Folk-Pop-Oden.

The Rural Alberta Advantage „Real Life“

Die Folk-Rock-Band aus Toronto präsentiert sich auf ihrem fünften Album von ihrer ungeschliffenen Seite, wirft sich mit Inbrunst in Songs wie „Real Life“ und findet ihren Platz zwischen Decemberists und Delta Spirit.